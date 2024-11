Presentata a Perugia la stagione 2024-2025 di Tourné: il programma degli spettacoli

Presentatia Perugia il programma della stagione 2024-2025 di Tourné e quella di Sanfra. Due stagioni distinte, ognuna con il proprio brand – di nuova generazione il primo, consolidato ormai da tempo il secondo – entrambe molto apprezzate nel cuore verde d’Italia, ma parallele, che a volte si incontrano, legate entrambe dall’intento di condividere l’arte, tra musica, letteratura, stand up comedy, talk e performance multidisciplinari, con il pubblico che sempre numeroso segue i cartelloni che si susseguono e rinnovano di anno in anno. Una condivisione che va a toccare luoghi d’eccezione, valorizzandone la bellezza architettonica e storica.

Dietro le quinte un lavoro di squadra che vede operare in sinergia l’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore e Mea Concerti che collaborano con diverse realtà del territorio e Istituzioni per realizzare un’offerta culturale eterogenea in grado di accontentare il gusto del pubblico, non solo composto dai cittadini umbri, ma sovente da turisti che approfittano degli appuntamenti in scena per fermarsi ad ammirare le città protagoniste, durante quasi tutto l’arco dell’anno. Il programma della stagione 2024-2025 di Tourné e quello di Sanfra sono state presentate mercoledì 20 novembre a palazzo della Penna di Perugia, alla presenza di Lucia Fiumi e Gianluca Liberali per Aucma e Mea Concerti, Marco Pierini (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Perugia), Fabrizio Croce (assessore allo Spettacolo dal vivo del Comune di Perugia), Veronica Cavallucci (assessore alla Cultura del Comune di Assisi).

Ad aprire gli interventi è stato il padrone di casa, l’assessore Marco Pierini: «Nella sede di un museo che è tornato a ragionare di arte contemporanea, presentiamo una programmazione di livello. Esprimo soddisfazione a nome dell’amministrazione comunale di Perugia, questo è un ottimo inizio. La condivisione di progetti e scelte in futuro rifletterà una più marcata collaborazione da parte nostra con l’obiettivo di superarci una volta di più».

Secondo l’assessore Fabrizio Croce, «l’auditorium San Francesco può aspirare a diventare un punto di riferimento importante nell’ambito di un circuito regionale dello spettacolo dal vivo, progetto a cui auspichiamo si possa lavorare con la Regione Umbria. Saremo sempre pronti a dare il nostro contributo di idee per valorizzare questo spazio unico e metterlo in sinergia anche con altri luoghi della nostra città».

«Ormai da molti anni siamo a fianco di Aucma per quanto riguarda la stagione Tourné – le parole dell’assessore Veronica Cavallucci – felici di sostenere gli organizzatori fin dall’inizio. Anche quest’anno c’è un cartellone di qualità che sposa in pieno la nostra visione di cultura generale, toccando diverse forme di arte con nomi noti ma anche dando spazio a talenti di nuova generazione. Un ringraziamento ad Aucma che, come anche altre associazioni del territorio, ha reso il nostro teatro comunale un luogo centrale e di rilievo per la nostra regione».

Lucia Fiumi ha voluto ringraziare tutte le amministrazioni comunali che aderiscono al circuito della stagione 2024-2025 di Tourné, nonché il Comune di Perugia per Sanfra, e che affiancano Aucma con un dialogo costante che va avanti tutto l’anno fatto di collaborazione ma anche di condivisione.

A Gianluca Liberali il compito di illustrare il programma delle due stagioni che si muovono in parallelo ma che hanno due connotazioni diverse. Riprendendo le parole degli assessori che lo hanno preceduto, il direttore artistico si è detto grato della collaborazione con le Istituzioni che è costante e di fondamentale importanza.

Durante la mattina è stato messo online il nuovo sito dell’auditorium (www.auditoriumsanfrancesco.it) realizzato da Fattoria Creativa. A illustrarlo in conferenza è stata Maurita Passaquieti, che ha anche ringraziato tutti gli sponsor che sostengono le due stagioni, in particolare i partner sostenitori dell’auditorium San Francesco al Prato.

PROGRAMMA DELLA STAGIONE DI TOURNÉ 2024-2025

Sabato 7 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi a salire sul palco sarà il quartetto di archi dei 40 Fingers, rivelazione internazionale del crossover che si sta facendo apprezzare in tutto il mondo con sensazionali rivisitazioni e arrangiamenti per quattro chitarre acustiche di celebri brani rock, pop, colonne sonore del cinema e delle serie tv.

Domenica 5 dicembre al Teatro Morlacchi di Perugia si va “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale grazie all’indimenticabile maestro Ennio Morricone.

Sabato 11 gennaio (per la stagione 2024-2025 di Tourné in collaborazione con la stagione Sanfra) nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, Carlo Amleto porta in scena nell’auditorium San Francesco al Prato “Scherzo N°1, Opera Prima”, spettacolo in cui l’artista porta a un livello superiore la commistione tra comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album “Facciamo che io ero”, il suo ormai famosissimo Tg0 e la poesia, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale.

Mercoledì 29 gennaio al Teatro Lyrick di Assisi spazio al filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti e “L’illusione della libertà”. La libertà non esiste. Esiste però l’idea della libertà che ha fatto storia. Per questo bisogna aver cura delle idee, sottoporle a critica. E questo è proprio l’esercizio del pensiero. Le conoscenze ce le dà la scienza, ma il pensiero bisogna impararlo da piccoli, per metter in gioco le nostre idee e vedere se sono fondate o semplicemente delle abitudini mentali.

Umberto Galimberti sarà ancora protagonista in Umbria, al Teatro nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, giovedì 30 gennaio con “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”. I ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra bene e male. Il filosofo sottolinea dunque l’importanza della “risonanza emotiva”, un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti.

Sabato primo febbraio nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, con “Michelangelo. Rumore e paura” Vittorio Sgarbi insegue Michelangelo nello stupore della bellezza, indaga le ombre della sua personalità inquieta, e pagina dopo pagina la storia del più grande di tutti diventa una storia che ci riguarda, il racconto del genio che ha mostrato al mondo l’anima dell’uomo.

Mercoledì 19 febbraio al Teatro Lyrick di Assisi sarà la volta di “The Watch plays Genesis”: I The Watch, dopo il successo che li ha visti protagonisti nelle più importanti capitali europee e UK, continuano a portare sul palco la musica dei Genesis riuscendo a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni del gruppo inglese.

Venerdì 21 febbraio si va a Spoleto dove Giorgia Fumo, sul palco del Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto, con “Vita bassa” guiderà il pubblico alla scoperta della vita dei millenials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social.

Sempre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto ma lunedì 24 febbraio sarà la volta dello psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano Paolo Crepet con la conferenza spettacolo dedicata al suo ultimo libro “Mordere il cielo”. Siamo all’età dell’insensibilità? Il rischio c’è ed è sempre più forte. Occorre parlare di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano.

Il giorno dopo, martedì 25 febbraio, ancora Paolo Crepet protagonista ma al Teatro Morlacchi di Perugia con ”La fragilità del bene”, riflessione su tutte le forme di amore. L’amore ha bisogno di essere contaminato, anche quando costa, anche quando sa di amaro e di lacrime. L’amicizia, che non conosce sfumature di comodo, che è tutto o niente, e ha bisogno di ancora più coraggio dell’amore, richiede l’assoluta conquista dell’altro e la totale perdita di sé. Un percorso per raggiungere la maturità affettiva attraverso la scoperta della felicità.

Queen Celebration with orchestra per l’appuntamento di giovedì 27 febbraio al Teatro Lyrick di Assisi. In scena un tributo alla band britannica, tra le più amate nel mondo, che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi per far rivivere al pubblico la storia dei Queen e di Freddie Mercury.

Domenica 2 marzo (per la serie di spettacoli della stagione 2024-2025 di Tourné in collaborazione con la stagione Sanfra) nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, Elio Germano e Teho Teardo danno vita a uno spettacolo che è un perfetto connubio tra musica e teatro. Basato sul romanzo di Pier Paolo Pasolini “Il Sogno di una Cosa”, l’attore romano, accompagnato da una colonna sonora originale composta e suonata live da Teardo, esplora tematiche profonde con sensibilità e intensità, creando un’esperienza artistica che è al tempo stesso visiva, sonora ed emozionale.

Venerdì 7 marzo al Teatro Lyrick di Assisi arriva “Voglio vederti danzare”, omaggio a Franco Battiato, indiscusso genio della musica italiana. Un viaggio che parte dalla stagione elettronica, passa per le canzoni intellettuali “L’era del Cinghiale Bianco”, per i riferimenti letterari “La Prospettiva Nevskij”, e si conclude con la Meditazione, i Maestri Indiani, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio “Centro di gravità permanente”, i Dervisci Rotanti immortalati nei versi di “Voglio vederti danzare” e molto altro.

Venerdì 21 marzo (in collaborazione con la stagione Sanfra) nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, sarà la volta di Federico Buffa e “La Milonga del Fútbol”, un viaggio albiceleste tra Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi: tre campioni nati a un quarto di secolo di distanza l’uno dall’altro, legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale.

Venerdì 28 marzo al Teatro Mancinelli di Orvieto data zero del nuovo tour di Ermal Meta. Sul palco, l’artista ripercorrerà il suo percorso musicale costellato di successi, spaziando da brani di repertorio fino all’ultimo album “Buona Fortuna”.

Giovedì 10 aprile al Teatro Lyrick di Assisi si fa un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo Mogol – Battisti che ha cambiato la storia della musica italiana, con “Canto libero”. Brani interpretati da una band di 10 musicisti affiatati e riletti per uno spettacolo curato nei minimi particolari.

Sabato 12 aprile al Teatro Lyrick di Assisi tappa del tour di Cristiano De André che condividerà con la platea la bellezza musicale del repertorio del padre Fabrizio, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Il giorno seguente, domenica 13 aprile, sempre al Lyrick di Assisi torna a grande richiesta “Carmina Burana – Bolero” con due grandi classici della musica di tutti i tempi: sul palco 200 musicisti in scena, Ensemble Symphony Orchestra and Choir, sotto la direzione di Giacomo Loprieno.

Infine, venerdì 9 maggio , sempre in scena nel teatro serafico (Assisi), si chiude con “Delitti allo specchio”, i grandi casi raccontati dalla psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone. Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate. Eppure le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in comune. Due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la dottoressa Roberta Bruzzone.

La stagione Tourné 2024/2025 promossa da Aucma e Mea Concerti si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

SANFRA 2024/2025

Mercoledì 20 novembre appuntamento d’eccezione in collaborazione con la rassegna “Digital calling – Rockin’Umbria”, sulle note colosso del rock d’avanguardia e alternativo Blixa Bargeld e del noto compositore Teho Teardo. Frontman e fondatore della band di culto avant-rock Einstürzende Neubauten e membro di lunga data dei Nick Cave and the Bad Seeds, Bargeld presenterà insieme a Teardo l’album composto con quest’ultimo intitolato “Christian & Mauro”, uscito il 25 ottobre. Il concerto, prodotto da Bm Music Group e organizzato da associazione culturale St.Art, si realizza con il sostegno dei Fondi per il “Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2023” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.- Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.

Giovedì 21 novembre va in scena “Vado a vivere con me” di e con Jonathan Canini. Quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini in cui ci imbattiamo andando a vivere da soli: parte da qui il monologo attraverso il quale il comico toscano ha deciso di raccontare questa sua esperienza, fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure, il tutto ovviamente con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che lo accompagnano ovunque.

Ancora gospel in auditorium domenica primo dicembre ma in forma inclusiva con “Gospel natalizio di beneficenza” a cura del Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente, associazione nata per rappresentare e tutelare gli interessi dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e in altre condizioni di fragilità.

Giovedì 5 dicembre “Solo Coppi temo”, format originale con Serse Cosmi, che si racconterà al pubblico di San Francesco al Prato tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte: un viaggio nella storia e nel quotidiano di questo allenatore perugino molto amato dai suoi concittadini (e non solo) che partirà dal Lido Tevere per arrivare alla scalata nel mondo del calcio fino a San Siro. Una sinfonia di storie sempre in direzione ostinata e contraria da Coppi a De André, da Cantona a Spoon River accompagnata dalla musica di Dj Ralf.

Voce, chitarra acustica, armonica e parole: un concerto personale e intimo quello di Andrea Appino, in arrivo giovedì 12 dicembre con il suo tour indoor 2024. Il frontman degli Zen Circus porterà sul palco le canzoni dei suoi tre album (con arrangiamenti rinnovati), chiudendo così a tempo indeterminato la sua esperienza da solista.

Martedì 31 dicembre il 2024 si saluta tra gospel, soul e jazz con “SanFra New Year 25”. Protagonista assoluta della serata sarà la musica con la raffinata Karima che accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. L’artista sarà accompagnata da Alberto Marsico, uno dei massimi specialisti europei dell’organo Hammond, Diego Borotti al sax e Alessandro Minetti alla batteria.

Il nuovo anno si apre sabato 11 gennaio con Carlo Amleto e “Scherzo N°1, Opera Prima”, spettacolo in cui l’artista porta a un livello superiore la commistione tra comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album “Facciamo che io ero”, il suo ormai famosissimo Tg0 e la poesia, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale.

Sabato 17 gennaio, dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo Prati, studente classe 2004 che traduce la vita attraverso la sua passione per grandi classici della letteratura, porta sul palcoscenico il suo primo spettacolo “Cantami d’amore”: con la naturalezza del suo racconto, intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Sabato 18 gennaio Carolina Crescentini (voce narrante), Valentino Corvino & Iris Ensemble sono in scena con “A futura memoria”, spettacolo omaggio ad Anna Politkovskaja, coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la propria ricerca di verità, libertà e giustizia.

Domenica 19 gennaio a salire sul palco sarà “Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar”, viaggio nella musica del maestro Ennio Morricone dell’Ensemble Le Muse. Ospite della serata sarà la voce di Angelica Depaoli che farà rivivere le atmosfere delle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Al pianoforte Andrea Albertini guiderà il pubblico nel racconto della carriera del maestro.

Venerdì 24 gennaio sarà la volta di Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, torna a teatro con il monologo comico “Grazie per la domanda”, un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Sabato 25 gennaio si va sulle note del pianoforte di Claudio Vignali e del sax di Javier Girotto con “Argentalia”. Il duo visionario, partendo dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina, proporrà un viaggio verso universi musicali liberi da schemi. Le melodie di questi due grandi popoli si uniscono in una danza ricca di ritmo, lirismo e improvvisazione. Un evento realizzato in collaborazione con Jazz Around.

Domenica 26 gennaio emozioni con “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, spettacolo ideato da Paolo Notari e dallo scrittore e autore televisivo Sabino Morra che esplora in musica le vicende, le curiosità della vita di due grandi artisti, Gino Paolo e Ornella Vanoni, legati ad un periodo storico che ha segnato tanti momenti importanti nella musica popolare italiana.

Domenica 2 marzo Elio Germano e Teho Teardo danno vita a uno spettacolo che è un perfetto connubio tra musica e teatro. Basato sul romanzo di Pier Paolo Pasolini “Il Sogno di una Cosa”, l’attore romano, accompagnato da una colonna sonora originale composta e suonata live da Teardo, esplora tematiche profonde con sensibilità e intensità, creando un’esperienza artistica che è al tempo stesso visiva, sonora ed emozionale.

Venerdì 21 marzo sarà la volta di Federico Buffa e “La Milonga del Fútbol”, un viaggio albiceleste tra Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi: tre campioni nati a un quarto di secolo di distanza l’uno dall’altro, legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale.

Sabato 29 marzo arriva sul palco dell’auditorium uno degli astri nascenti della stand up comedy, Daniele Gattano, con il suo nuovo spettacolo “Perestrojka e Pancake”. In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme.

Martedì primo aprile, maestro nell’unire musica classica e elettronica, Roberto Cacciapaglia crea una sinfonia moderna per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro tra passato e futuro.

Sabato 5 aprile c’è Filippo Caccamo con “Le Filippiche”. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con sguardo acuto e sensibile, affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani.

Domenica 6 aprile a chiudere la stagione sarà Joan As Police Woman con una tappa del suo nuovo tour europeo. L’artista americana torna sul palco con un repertorio che ripercorre la sua carriere costellata di grandi successi.

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

