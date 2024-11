Luci sul Trasimeno 2024, il programma del Natale a Castiglione del Lago

Lavori in corso per Luci sul Trasimeno 2024, il programma natalizio di Castiglione del Lago, come annunciano gli oltre cento volontari dell’associazione Eventi Castiglione del Lago, impegnati in questi giorni a realizzare l’albero di Natale in acqua più grande del mondo e tante altre iniziative collegate. Quest’anno tra l’altro gli eventi natalizi di Castiglione del Lago saranno gemellati con quelli organizzati a Cortona per promuoversi a vicenda in maniera congiunta.

Nel programma del Natale di Castiglione del Lago edizione 2024, arrivato alla quinta edizione, c’è intanto la novità sulla data di accensione, che si anticipa di un giorno: appuntamento alle 17.30 di sabato 7 dicembre. Arriva poi il Wonder Show, uno spettacolo di luci che, ripetuto per tre volte nell’arco di ogni singola sera, andrà a disegnare in cielo coreografie luminose, “accompagnandosi” alle 2.400 luci perimetrali e alle 250 lampade interne che adornano l’albero il quale si estende per 1.080 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza, grazie a 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti e con il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’Albero di Natale sull’acqua fa parte del “Percorso dell’Albero” che comprende anche il Villaggio di Babbo Natale. Visitabile Tutti i giorni dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 17 alle 23.

Nel programma degli eventi di Luci sul Trasimeno 2024, ci sono anche il Babbo Natale Xmas Garden, con la possibilità di incontrare Santa Claus e i suoi aiutanti, il Sentiero del Presepe con i vari presepi. E poi, grazie alla collaborazione con Eurochocolate, arriva l’area Chocolake, dove poter acquistare cioccolata. Nel Natale 2024 a Castiglione del Lago anche il Ghiaccio Park con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata, il tradizionale Villaggio dei mercatini con artigianato e tipicità. Il mercatino natalizio di Luci sul Trasimeno 2024 aspetta i visitatori lungo il viale d’accesso al “percorso dell’albero” (in via belvedere). All’interno del mercatino potrete trovare: prodotti alimentari tipici del nostro territorio, decorazioni e addobbi natalizi, lavorazione artigianale di stoffe e pelle, gioielleria in argento, borse e cappelli lavorati a mano , profumi, accessori per la casa, prodotti vintage e tanto altro ancora. Nel Natale di Castiglione, anche Castiglione del Lego dedicato ai mattoncini colorati e costruzioni da record e gli allestimenti lungo le vie del centro storico. Insomma, tante proposte per tutti i gusti e tutte le età.

