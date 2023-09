Giochi in Piazza 2023, a Bastia vince il Rione Sant’Angelo. Ad Andrea Ranocchia il San Michele d’oro (foto)

Il Rione Sant’Angelo vince i giochi in piazza 2023, a seguire San Rocco, Portella e ultimo Moncioveta. I rioni si sono sfidati in Tiro alla fune, il puzzle, corsa con il sacco e palo della cuccagna. Migliaia di persone si sono ritrovate in tribuna a tifare i propri rionali impegnati a competere in quattro gare da vincere.

I Giochi in piazza 2023 richiamano alla mente i celebri “Giochi senza frontiere”. Il fil rouge che ormai da anni è simbolo di questa manifestazione è il gioco del tiro alla fune che, tra una manche e un’altra, intervalla lo svolgimento delle altre tre prove. La corsa con il sacco consiste in una gara a staffetta con le gambe infilate nel sacco; per ogni Rione partecipano 4 concorrenti: 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile. I Rioni concorreranno contemporaneamente in un percorso di 45 metri a frazione, da percorrere alternativamente donna-uomo. Vince chi taglia il traguardo per primo senza commettere penalità.

Il puzzle, il nuovo gioco introdotto nel 2015, è articolato su un percorso tra vari ostacoli e difficoltà. Il fine del gioco è di realizzare un puzzle che, in un’unica immagine, raffiguri tutti e quattro gli stemmi rionali. Parteciperanno al gioco tre ragazzi e tre ragazze che si alterneranno fino al completamento del puzzle. Non è soltanto un gioco di agilità, in quanto per gli sforzi richiesti è senz’altro necessaria anche molta resistenza.

Il palo della cuccagna: al gioco partecipano quattro concorrenti, di cui 2 di sesso femminile che restano a terra, mentre gli altri due concorrenti che saliranno sui pali di legno, possono essere sia di sesso maschile che femminile. lo scopo del gioco è quello di riportare i quattro premi posti in cima all’albero nelle ceste alla fine del percorso. L’albo d’oro dei Giochi vede al primo posto il rione Moncioveta con 24 vittorie, segue Sant’Angelo con 18, terzo il rione Portella con 9 e quarto il rione San Rocco con 6 successi.

Dopo aver vinto il Puzzle, primo dei quattro giochi, il rione vestito di giallo ha ottenuto due ultimi posti alla Corsa con il Sacco e al Palo della Cuccagna ma, grazie alla combinazione degli altri piazzamenti, si è aggiudicato la vittoria finale con 12 punti. Appaiati a 11 punti San Rocco e Portella. Tuttavia, da regolamento, non è possibile concludere la classifica con un ex-equo ed è stato necessario estrarre un gioco dei quattro per stabilire chi dei due avesse miglior piazzamento. La busta, preparata prima dell’evento, conteneva la soluzione: “puzzle”. Grazie a questa sorte, il rione San Rocco, arrivato prima di Portella sul medesimo gioco, è arrivato secondo. Ultimo a 10 punti il rione Moncioveta.

Questi i risultati parziali:

Tiro alla fune: 1° Sant’Angelo (5 p.ti), 2° Moncioveta (3 p.ti), 3° Portella (2 p.ti), 4° San Rocco (1 p.to)

Il Puzzle: 1° Sant’Angelo (5 p.ti), 2° San Rocco (3° p.ti), 3° Moncioveta (2 p.ti), 4° Portella (1 p.to)

La corsa con il sacco: 1° San Rocco (5 p.ti), 2° Portella (3° p.ti), 3° Moncioveta (2 p.ti), 4° Sant’Angelo (1 p.to)

Il Palo della Cuccagna: 1° Portella (5 p.ti), 2° Moncioveta (3 p.ti), 3° San Rocco (2 p.ti), 4° Sant’Angelo (1 p.to)

Classifica finale dei GIOCHI IN PIAZZA 2023:

1° Sant’Angelo – 12 punti

2° San Rocco – 11 punti

3° Portella – 11 punti

4° Moncioveta – 10 punti

Stasera (27 settembre, ndr) è la volta della 31’ edizione del Minipalio (quest’anno disegnato dalla studentessa Sofia Falgiani), la sfida dei giovanissimi. Infine, giovedì 28 settembre l’evento clou del Palio: la Lizza. Sedici atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in un’emozionante e spettacolare staffetta 4×400 metri, corsa tra due ripartenze (bidoni, ndr) tra i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 61a edizione. (Continua dopo la foto)

Intanto l’amministrazione comunale rende noto che il Premio San Michele d’Oro 2023 sarà conferito al campione del calcio azzurro, l’atleta di Bastia

Umbra Andrea Ranocchia, classe 1988. “Con questo premio l’Amministrazione Comunale e la Commissione apposita che ha lavorato sulle candidature presentate, intendono esprimere nel giorno della festa patronale, 29 Settembre 2023, il proprio riconoscimento a Andrea Ranocchia per i successi conseguiti nella carriera professionale impegnandosi con dedizione nella pratica sportiva, con un evento che si terrà alle ore 16.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo (Piazza Umberto I – Bastia Umbra), alla presenza di tutti i concittadini che vorranno essere presenti a festeggiare Andrea”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

Il Premio San Michele d’Oro inizia la propria storia nel 2020, fortemente voluto dal Sindaco Paola Lungarotti nel momento duro della pandemia e assegnato in edizione speciale all’Ente Palio de San Michele, “costretto a rinunciare alla realizzazione della festa ma simbolicamente, come la nostra città, rappresentato dal San Michele ferito e ricongiunto con la tecnica giapponese del kintsugi letteralmente oro (“kin”) e riunire, riparare, ricongiunzione (“tsugi”). Alla cerimonia di assegnazione del premio ad Andrea Ranocchia sono state invitate a presenziare le associazioni calcistiche del comprensorio. Si ringraziano – conclude la nota – i componenti della Commissione Premio San Michele d’Oro per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento”.

Foto Alessio Barbanera – Redazione Assisi News; le ultime foto con la festa del Sant’Angelo sono di © FAP FOTO / ufficio stampa del Palio

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata