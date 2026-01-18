Gran finale UmbriaCON 2026: gli ospiti e spettacoli di domenica 18 gennaio

Domenica 18 gennaio si preannuncia un gran finale per UmbriaCON, il Festival Comics Art & Games che sta portando un’energia travolgente all’Umbriafiere di Bastia Umbra. Tanti gli ospiti che hanno richiamato migliaia di fan, regalato incontri memorabili e rilasciato firmacopie, con un’esplosione di magia e divertimento. Con il tema “Cult”, quest’anno UmbriaCON è un vero viaggio nella memoria collettiva, tra cinema, musica e televisione con icone che hanno fatto la storia della cultura pop. UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia.

Per l’ultima giornata di UmbriaCON di domenica 18 gennaio, ancora spettacoli, esibizioni dal vivo, workshop e tanti ospiti. Oltre alla presenza di alcuni artisti delle altre giornate, si segnalano: alle ore 11 l’attore Lorenzo Branchetti porterà lo spettacolo “Maestro Lorenzo” un’esclusiva UmbriaCON, alle 12 per Officina UmbriaCon l’incontro con gli youtuber Sio e Fraffrog (GigaCiao), alle 14.30 il Cosplay Contest e alle 18 lo spettacolo dello Star War Club. Alle 17, per UmbriaCon CULT, è atteso l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, voce ufficiale di Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Hagrid e molti altri personaggi iconici del cinema e della TV. Volto amatissimo dal pubblico per il ruolo di René Ferretti in Boris, Pannofino è una colonna portante della scena artistica italiana, protagonista tra cinema, teatro, televisione e doppiaggio. A chiudere il Festival UmbriaCON sarà l’esibizione live degli Oliver Onions che hanno reso immortali i film con Bud Spencer e Terence Hill e firmato sigle iconiche come Sandokan, Orzowei, Spazio 1999 e Il giro del mondo di Willy Fog. Guido e Maurizio De Angelis sono tra i più celebrati compositori della musica italiana e internazionale, con oltre 200 colonne sonore per cinema e TV, venduto più di 50 milioni di dischi e conquistato numerosi dischi d’oro e di platino in Europa e nel mondo.

Per gli appassionati di gioco, Emiliano Sciarra darà il via al record mondiale del torneo di Bang! più grande della storia e chi ama il divertimento elettronico può perdersi nella vasta area dedicata a console di ultima generazione, videogames retro, simulatori e arcade. Nella Japan Town creatività, manualità e passione prendono forma con gli workshop di origami e il gusto è appagato dall’area food a tema. Tanti gli stand espositivi che animano i tre padiglioni della fiera, oltre all’area mostre.

Grande curiosità e partecipazione sta destando il nuovo spazio Officina Umbriacon, un’area creativa dove artisti, ospiti e visitatori insieme possono liberamente creare disegni e illustrazioni, liberando idee e fantasia. Uno spazio di interazione collettiva dal vivo e pittura spontanea che ha già richiamato l’attenzione del pubblico.

UmbriaCON ospita inoltre il progetto solidale “Caschi per il cuore”. Con lo slogan “Vietato dire che non ce la faccio”, unisce il mondo del motociclismo alla forza straordinaria dei bambini che combattono ogni giorno battaglie difficili. Tutto il ricavato dello stand (percorso mini quad e vendita caschi con dedica e autografi in originale di grandi motociclisti e personalità) è devoluto in beneficenza, per portare aiuto concreto nei reparti pediatrici e trasformare sogni e disegni dei bambini in caschi unici indossati in pista.

Il Festival UmbriaCON è aperto dalle ore 10 alle 19.30, fino al termine dei concerti serali, in programma sul main stage alle ore 18.30 e compresi nel biglietto d’ingresso. I biglietti sono disponibili sul sito umbriacon.com nella formula di biglietto giornaliero e abbonamento di 2 o 3 giorni, con riduzioni per bambini e ragazzi e gratuità fino a 5 anni e per categorie specifiche.

L’elenco delle proposte e degli eventi di UmbriaCON è consultabile sul sito ufficiale www.umbriacon.com

