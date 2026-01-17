Colpo al supermercato di Rivotorto, ad agire due persone col volto coperto da un passamontagna

Il bottino sarebbe di poche centinaia di euro perché le casse erano state svuotate poco prima di essere prese d’assalto, ma paura nella serata di sabato 17 gennaio a Rivotorto dove il Conad è stato “assaltato” da due persone robuste e con il volto travisato dal passamontagna, che avrebbero sparato almeno un colpo. All’interno del locale, oltre ai dipendenti, c’erano anche alcuni avventori. Uno di loro avrebbe provato a inseguire i ladri, che hanno però fatto perdere le loro tracce; sul posto i carabinieri guidati dal capitano Rita Zacchia e la polizia agli ordini del primo dirigente Francesca Domenica Di Luca.

Non è la prima volta che il Conad subisce un colpo: a novembre del 2025 un rapinatore solitario, poco prima dell’ora di chiusura, si è impossessato dell’incasso del supermercato Conad City. Secondo la ricostruzione della Nazione Umbria l’uomo ha preso un vasetto di yogurt dagli scaffali si è avvicinato facendo finta di pagare. Quando la cassiera ha aperto la cassa per dargli il resto, l’uomo si è avvicinato alla donna, l’ha spintonata con forza e con la mano ha arraffato le banconote presenti all’interno del cassetto – qualche migliaio di euro – e si è dato alla fuga inseguito da un dipendente. Il rapinatore è riuscito poi a raggiungere un’automobile parcheggiati nei pressi dell’attività commerciale posto al centro della frazione, e a darsi alla fuga.

© Riproduzione riservata