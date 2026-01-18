Al via la Settimana di preghiera 2026 per l’unità dei cristiani: il programma

«Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati» è il versetto della lettera agli Efesini che fa da filo conduttore alla Settimana di preghiera 2026 per l’unità dei cristiani che si terrà dal 18 al 25 gennaio. La settimana, organizzata dalle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, prenderà il via domenica 18 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi con la veglia di preghiera regionale.

Lunedì 19 gennaio alle ore 18.30 ci sarà la recita dei vespri al Seminario regionale di Assisi. Martedì 20 gennaio alle ore 18.30 doppio appuntamento con la recita dei vespri nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra e nella Chiesa di San Masseo – Fraternità di Bose ad Assisi. Doppio appuntamento anche mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30 con la veglia di preghiera nella chiesa di Santa Mari Assunta a Valfabbrica e nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva ad Assisi. Giovedì 22 gennaio alle ore 18.30 recita dei vespri nella chiesa di Santo Stefano ad Assisi e alle ore 20.30 veglia di preghiera nella chiesa di San Giuseppe a Gualdo Tadino. Venerdì 23 gennaio alle ore 18.30 preghiera nella chiesa di San Leonardo, congregazione anglicana di Assisi. Sabato 24 gennaio alle ore 20.30 veglia di preghiera nell’abbazia di San Pietro ad Assisi.

Per la chiusura della Settimana di preghiera 2026 per l’unità dei cristiani domenica 25 gennaio alle ore 19 la recita dei vespri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il 28 gennaio la XXXVII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, sul tema “In te si diranno benedette tutte le famiglie della Terra. Sessant’anni di Nostra Aetate”, si terrà alle ore 16.30 nella Sala della Spogliazione di Assisi.

© Riproduzione riservata