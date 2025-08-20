Grande successo per la cena del Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” a San Lorenzo

Serata riuscitissima quella organizzata dal Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” presso l’area verde di San Lorenzo. Il clima gradevole, l’ottimo cibo e la calorosa partecipazione hanno contribuito a creare un’atmosfera conviviale e festosa. Raggiunto il traguardo dei 100 partecipanti alla cena, un risultato che conferma la voglia di socialità e coesione della comunità.

L’iniziativa aveva anche un obiettivo solidale: raccogliere contributi volontari per acquistare un defibrillatore da posizionare proprio nell’area verde del quartiere. La generosità dei presenti ha permesso di superare la quota di 800 euro raccolti. Numerosi sostenitori, impossibilitati a partecipare perché in ferie, hanno contattato il Comitato per comunicare la loro intenzione di contribuire, auspicando che presto si organizzi un’altra occasione di incontro.

Novità sui verbali

Sul fronte delle iniziative civiche, è di questi giorni la determina comunale che annulla 84 sanzioni aggiuntive (art. 126 C.d.S.), accogliendo in parte l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comitato nelle scorse settimane. È un primo risultato concreto, e si auspica che possano esserci sviluppi positivi anche per gli altri verbali accessori ancora non annullati.

Per quanto riguarda invece la decurtazione dei punti patente ai cittadini che, oltre ad aver pagato, hanno presentato i dati del conducente, il Comitato ritiene che non verrà applicata a nessuno. A tal proposito, si invita chi ha pagato e comunicato i dati del guidatore a verificare sul Portale dell’Automobilista l’eventuale decurtazione. Nel caso, seppur improbabile, di punti sottratti, è possibile contattare il Comitato via WhatsApp al 320 450 9840.

Prossime iniziative

Soddisfatte dell’esito della serata e della cena le due portavoce, Paola Mela e Katiuscia Malfetta, che hanno ribadito la volontà di organizzare nuove iniziative per rafforzare lo spirito di comunità e continuare a occuparsi concretamente dei problemi dei cittadini.

© Riproduzione riservata