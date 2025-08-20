Tutto pronto per il Sentiero di Francesco 2025 nel segno del Cantico delle Creature

L'iniziativa andrà in scena dall’1 al 3 settembre: il programma



Tutto pronto per la diciassettesima edizione de “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio a piedi Assisi–Valfabbrica–Gubbio in programma dall’1 al 3 settembre e che si inserisce nel contesto della Giornata per la Custodia del Creato e apre simbolicamente anche il Tempo del Creato, fino al 4 ottobre. Il Sentiero di Francesco, promossa dalle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Gubbio, con il patrocinio della Regione Umbria e la collaborazione dei Comuni di Assisi, Valfabbrica e Gubbio, assume un significato particolarmente intenso: il cammino sarà dedicato al Cantico delle Creature di san Francesco, nel centenario della sua composizione. Le meditazioni che accompagneranno i pellegrini lungo le tre tappe saranno curate – come sempre – dalle sorelle del Piccolo Testamento di san Francesco e offriranno una riflessione spirituale ispirata proprio alle lodi del Poverello al Signore attraverso il creato.

La partenza del Sentiero di Francesco 2025 è fissata per lunedì primo settembre da piazza del Vescovado ad Assisi: dopo il saluto iniziale e un momento di preghiera, i pellegrini si dirigeranno verso la basilica di San Francesco per il gesto di apertura del Tempo del Creato. La prima tappa si concluderà a Valfabbrica, dove sarà celebrata la Santa Messa Il 2 settembre si camminerà in direzione dell’eremo di San Pietro in Vigneto, luogo di silenzio e contemplazione. Infine, il 3 settembre, l’arrivo a Gubbio, con i due momenti conclusivi alla chiesetta di Santa Maria della Vittorina (luogo dell’incontro tra Francesco e il lupo) e alla chiesa di San Francesco, dove si terrà la celebrazione finale e la consegna del Premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione.

