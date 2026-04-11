Grosso ramo di pino si spezza a Bastia Umbra, sfiorato il peggio

L’accaduto in viale Umbria, fortunatamente nessun ferito: episodio simile a Santa Maria degli Angeli non troppi giorni fa

11 Aprile 2026 Bastia Umbra 228

Grosso ramo di pino si spezza a Bastia Umbra, sfiorato il peggio

Oggi sabato 11 aprirle a Bastia Umbra, in viale Umbria, si è verificato un episodio che avrebbe potuto avere gravi conseguenze: un esemplare di pino domestico (Pinus pinea) si è improvvisamente spezzato, cadendo al suolo e sfiorando un passante. Disagi al traffico.

L’accaduto è avvenuto in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, senza vento forte o eventi atmosferici particolari. Inoltre, nell’area non risultavano in corso lavori che potessero aver influito sulla stabilità dell’albero.

Il crollo, avvenuto senza segnali evidenti premonitori, non ha causato feriti, ma ha generato preoccupazione tra i cittadini presenti. Un segnale che riapre l’emergenza pini, dopo l’episodio – simile – accaduto a Santa Maria degli Angeli non troppi giorni fa.

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