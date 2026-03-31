Santa Maria degli Angeli, cade un grande pino in via Ermini: paura ma nessun danno (foto)

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 marzo, a Santa Maria degli Angeli, dove un grande albero è improvvisamente crollato al suolo in via Giuseppe Ermini. A causare la caduta sarebbe stato il forte vento che, fin dalle prime ore della giornata, sta interessando l’area con raffiche intense.

Il pino, di notevoli dimensioni, si è adagiato completamente a terra senza fortunatamente provocare danni a persone o cose. Solo tanto spavento per i residenti e i passanti che, in quel momento, si trovavano nelle vicinanze.

La zona è conosciuta per la presenza di numerosi alberi ad alto fusto, in particolare pini, che in condizioni meteorologiche avverse come quelle odierne possono rappresentare un potenziale pericolo. Proprio per questo, l’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di monitoraggi e interventi di manutenzione preventiva.

Al momento si è in attesa dell’intervento delle autorità competenti per la rimozione del grande tronco e la messa in sicurezza dell’area. La circolazione potrebbe subire rallentamenti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fortunatamente, questa volta il peggio è stato evitato.

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