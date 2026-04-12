Nuovo gonfalone della Nobilissima Parte de Sopra per la Sala della Conciliazione (foto)

Tanti i partaioli alla presentazione, lo stendardo benedetto dal parroco della Cattedrale

12 Aprile 2026 Associazionismo 194

Nuovo gonfalone della Nobilissima Parte de Sopra per la Sala della Conciliazione (foto)

La Nobilissima Parte de Sopra ha presentato ufficialmente sabato 11 aprile il nuovo gonfalone per la Sala della Conciliazione, dove lo stendardo rimarrà esposto in modo permanente. Alla presentazione hanno partecipato numerosi partaioli blu, insieme a importanti rappresentanti della comunità. Con il Priore Maggiore della Nobilissima Parte del Sopra Maurizio Orbi, il Gran Cancellario Carla Mancinelli, il Priore alla Sartoria Maria Grazia Sensi, anche Don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale di San Rufino (che ha benedetto lo stendardo), e il sindaco di Assisi Valter Stoppini. A seguire, la manifestazione ‘Echo la Primavera’ e, in serata, serata la cena SOTTO/SOPRA in Piazza del Comune, per il via ufficiale al Calendimaggio 2026 in programma nei giorni 6-7-8-9 maggio.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BN COM

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