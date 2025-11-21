Meteo Assisi 21-23 novembre 2025: freddo in arrivo, neve in montagna e in collina

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi Assisi 21-23 novembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, novembre è ad un punto di svolta, finalmente dire, arriva il freddo, la neve in montagna e in collina e la pioggia, questa seconda parte del mese sulla carta appare più normale e già nel corso di questo fine settimana ne avremo un primo assaggio.

Vediamo le previsione nel dettaglio insieme per il meteo Assisi Assisi 21-23 novembre 2025:

Oggi venerdì: giornata molto nuvolosa con piogge diffuse e abbondanti nel corso della giornata e dal pomeriggio in avanti abbassamento delle temperature che porteranno a fenomeni anche nevosi in serata fin verso i 1000m di quota sulle nostre montagne. Ventilazione debole nord-orientale in rinforzo ulteriore in serata. Freddo.

Domani sabato: giornata con precipitazioni moderate anche nevose fino in collina sui 400-500m e occasionali rovesci di neve anche più in basso in caso di rovesci intensi fino ai 300m. Possibili fiocchi di neve o pioggia mista a neve anche in pianura tra pomeriggio e sera. Freddo umido e ventilazione moderata nord-orientale coprirsi molto bene! Neve possibile nel centro storico di Assisi, Perugia e Gubbio.

Domenica infine: torna il sole, giornata fredda ma co cieli sereni e tersi. Coprirsi molto bene. Spettacolo delle colline e montagne tutte innevate intorno per gli abitanti delle pianure!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno della pioggia abbondante e della neve sulla parte alta delle nostre montagne. Meno freddo.

A tutti voi auguriamo serene giornate assieme ai vostri cari. Buon weekend da Assisi News!

