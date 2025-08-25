Impianti sportivi, a Bastia si punta su tensostruttura e palazzetto intercomunale

(Flavia Pagliochini) Il Comune di Bastia Umbra punta con decisione sugli impianti sportivi, per le scuole e per i cittadini. Dopo anni di stallo, arrivano buone notizie per la palestra (tensostruttura) di XXV Aprile, dove finalmente si è arrivati al passo decisivo – per concretizzare il quale bisognerà poi aspettare ottobre: con determinazione n.661 del 08-08-2025, l’ente ha completato la procedura di affidamento dei lavori di completamento della struttura, che segneranno la ripartenza e riqualificazione dell’Area.

L’intervento, del valore complessivo di 1.644.815,27 euro, sarà eseguito dall’ATI P&P Costruzioni Generali srl / Umbria Control srl, risultata disponibile al subentro dopo il complesso iter di interpello previsto dall’art. 110 del Codice degli Appalti, a seguito della risoluzione del contratto con la precedente ditta. Il progetto prevede il completamento della struttura secondo il ribasso d’asta originario del 23,15%, con applicazione delle disposizioni di aggiornamento prezzi del “Decreto Aiuti”. Sono previste anche opere di miglioria per un valore di 187.730,90 euro oltre IVA, che renderanno l’impianto più moderno, sicuro e funzionale.

La nuova palestra sarà un impianto polivalente destinato ad accogliere le attività delle società sportive, gli allenamenti e le manifestazioni scolastiche, tornando ad essere un punto di riferimento per lo sport bastiolo e per la comunità. “Un lieto fine – commenta il sindaco Erigo Pecci – ad una lunga storia che negli anni ha visto una struttura fondamentale per lo sport nella nostra Città rimanere in uno stato di degrado e immobilismo, a causa delle vicissitudini che l’hanno coinvolta. Oggi, con l’inizio lavori previsto per ottobre, possiamo affermare con gioia che la Tensostruttura di XXV Aprile tornerà ad essere un punto di riferimento per cittadini, famiglie e società sportive bastiole”.

A proposito di impianti sportivi, il primo cittadino bastiolo conferma anche l’intenzione – anticipata dall’assessore Francesca Corazzi in un’intervista al Corriere dell’Umbria: “Sul palazzetto dello sport è importante muoversi nell’ottica di un impianto che serva Assisi e Bastia ma guardi anche a Bettona e Cannara” – di lavorare all’ideazione e al progetto di “un nuovo grande palasport intercomunale”; in questo senso, il Comune si è già mosso per una struttura da realizzare grazie alla partecipazione al Bando “Sport e Periferie 2025”, indetto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che coprirebbe i tre milioni su cinque richiesti per l’opera.

