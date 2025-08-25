Rivotorto, cambio al vertice della parrocchia, arriva padre Domenico Paoletti (foto)

La messa di insediamento si terrà il 21 settembre, ieri i saluti all'uscente fra Graziano Lorusso

Cambio nella parrocchia di Rivotorto, dove dal 21 settembre arriva padre Domenico Paoletti dal convento Franciscanum al Protoconvento, avendo ricevuto la nomina Parroco di Rivotorto e Capodacqua da parte del Vescovo Domenico Sorrentino; sostituisce fr. Graziano Lorusso, e ieri è stata celebrata la messa di saluto di fra Graziano. La messa di insediamento si terrà il 21 settembre, presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

Padre Domenico Paoletti, nato a Feudo Alto, è un frate minore conventuale e teologo di rilievo noto per i suoi contributi significativi allo studio della corporeità e della risurrezione nella tradizione cristiana. Originario di Feudo Alto, Padre Paoletti ha intrapreso il suo percorso accademico all’Università Gregoriana, dove ha approfondito la Teologia fondamentale. Il suo impegno e la sua dedizione allo studio lo hanno portato a conseguire il dottorato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” di Roma. Con una carriera distinta, ha servito come preside e docente stabile di Teologia fondamentale nella stessa istituzione. Tra le sue pubblicazioni più influenti si annoverano “Minorità: la ‘forma’ di Francesco” e “Prossimità: il linguaggio di Francesco”, opere che riflettono la sua profonda comprensione della spiritualità francescana e del suo impatto sulla vita contemporanea.

Foto Mauro Berti – Assisi News BNCOM

