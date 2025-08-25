Rivotorto, cambio al vertice della parrocchia, arriva padre Domenico Paoletti (foto)

Cambio nella parrocchia di Rivotorto, dove dal 21 settembre arriva padre Domenico Paoletti dal convento Franciscanum al Protoconvento, avendo ricevuto la nomina Parroco di Rivotorto e Capodacqua da parte del Vescovo Domenico Sorrentino; sostituisce fr. Graziano Lorusso, e ieri è stata celebrata la messa di saluto di fra Graziano. La messa di insediamento si terrà il 21 settembre, presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

Padre Domenico Paoletti, nato a Feudo Alto, è un frate minore conventuale e teologo di rilievo noto per i suoi contributi significativi allo studio della corporeità e della risurrezione nella tradizione cristiana. Originario di Feudo Alto, Padre Paoletti ha intrapreso il suo percorso accademico all’Università Gregoriana, dove ha approfondito la Teologia fondamentale. Il suo impegno e la sua dedizione allo studio lo hanno portato a conseguire il dottorato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” di Roma. Con una carriera distinta, ha servito come preside e docente stabile di Teologia fondamentale nella stessa istituzione. Tra le sue pubblicazioni più influenti si annoverano “Minorità: la ‘forma’ di Francesco” e “Prossimità: il linguaggio di Francesco”, opere che riflettono la sua profonda comprensione della spiritualità francescana e del suo impatto sulla vita contemporanea.

