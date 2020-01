I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti, nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020, a Bastia Umbra. Motivo dell’intervento, l’incendio di un camino a Bastia Umbra. Dopo aver domato le fiamme, i caschi rossi hanno provveduto a smontare la canna fumaria pericolante. L’incendio è avvenuto in via C. Battisti a Bastia Umbra.