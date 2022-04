Incendio di una mansarda a Bastia, vigili del fuoco sul posto (video)

Paura nella notte a Bastia Umbra per l’incendio di una mansarda, fortunatamente nessuna vittima e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 1 circa, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi è intervenuta a Bastia Umbra per l’incendio di una mansarda. Secondo le prime informazioni, nessuna persona coinvolta e non è stato necessario evacuare nessuno. In supporto alla squadra assisana, anche l’autoscala proveniente dalla Sede centrale di Perugia. (Link diretto al video, l’articolo continua dopo)

A marzo del 2019 un precedente analogo, quando una nube di fumo nero si era alzata dall’ultimo piano di un palazzo zona Poste. Sul posto, via del Conservificio, due pattuglie della Polizia Municipale bastiola, i vigili del fuoco (provenienti da Assisi, Perugia e Foligno), l’ambulanza e l’auto medica, Carabinieri e Polizia. In quell’occasione la zona dove era scoppiato l’incendio a Bastia Umbra è stata totalmente chiusa al traffico. Non ci sono feriti: i pompieri hanno salvato un cane che si trovava all’interno. Ad andare a fuoco, come detto, un appartamento all’ultimo piano di un grande condominio. Le cause e i danni sono in corso di accertamento. In casa, oltre al cane tratto in salvo, non c’era nessuno.

