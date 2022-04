Rifiuti abbandonati o non ritirati: problemi ad Assisi centro e Rivotorto

Nella frazione assisana un residente non riesce più a farsi ritirare la spazzatura perché usa sacchetti stranieri, immondezza di tutti i tipi in via Rosati

Rifiuti abbandonati ma anche rifiuti non ritirati, problemi alle porte di Assisi centro storico e nella frazione di Rivotorto di Assisi. Nel primo caso la segnalazione arriva alla redazione di Assisi News da alcuni residenti di via Porta Perlici, che segnalano come nel campo privato adiacente via Renzo Rosati venga continuamente gettata spazzatura. Bottiglie di birra, ma anche buste di spazzatura, vasi rotti e cartoni, che vengono ripuliti senza sosta dai proprietari del terreno. Purtroppo la maleducazione impera, e per questo si chiedono maggiori controlli che possano mettere fine a tali pratiche.

Nel 2021 sono state 338 le multe per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta), un trend in costante aumento visto che nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208.

E a proposito di norme per la raccolta, non va meglio a Rivotorto di Assisi, dove un residente che ha comprato dei sacchetti di plastica stranieri appunto per conferire la spazzatura casalinga non riesce più a farsi ritirare alcune tipologie di materiale perché Ecocave non riconosce le buste come giuste. Da qui la segnalazione al nostro giornale, nella speranza che gli operatori si mettano in contatto

