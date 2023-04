Incendio a Bastiola, a fuoco un supermercato della grande distribuzione (foto+video)

Danni ingenti per il Maury's di via del Popolo. Doppia ordinanza dai Comuni di Bastia Umbra e Assisi

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Grosso incendio a Bastiola, frazione di Bastia Umbra, nella notte fra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni poco prima delle una di notte, i locali del Maury’s di Bastiola, negozio di grande distribuzione specializzata per la vendita dei prodotti per la casa. Ingenti i danni alla struttura, numerosi i prodotti andati a fuoco oltre all’arredo e alla struttura stessa. (Continua dopo il video – link diretto)

Le fiamme hanno praticamente distrutto gran parte della struttura che si trova in via Popolo. Sul posto subito i vigili del fuoco di Perugia, Foligno, Assisi, con il supporto operativo alle squadre anche mezzi NBCR e altri tre mezzi provenienti dalla sede del vicino aeroporto. Con loro anche il funzionario dei vigili del fuoco, i tecnici ARPA e personale della Polizia di Stato. Non sono chiare le cause che hanno scaturito le fiamme, grande paura nel vicinato in una zona altamente abitata. Il personale di Arpa Umbria si è subito attivato per verificare la situazione e le conseguenze a livello ambientale. Sul posto è stato immediatamente installato un campionatore di emergenza Echo Emergency, che consente il campionamento e il monitoraggio delle polveri e dei microinquinanti. (Continua dopo il video – link diretto)

L’incendio a Bastiola ha interessato tutta la struttura e solo il lavoro incessante dei soccorritori intervenuti ha fatto sì che le fiamme fossero domate e non intaccassero la struttura adiacente, il supermercato Penny. Tanta la paura e la curiosità dei cittadini, che hanno anche inviato un video alla redazione di Assisi News. Il sindaco Paola Lungarotti in una nota ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro e spiega: “Ho avuto modo di vedere, è devastante. Sono in corso valutazione tecniche anche sul supermercato accanto al Maury’s. Sono vicina ai residenti e ai titolari delle attività commerciali, ai dipendenti dell’azienda colpiti in prima persona, come Sindaco e concittadina vi ho nel cuore perché oltre al danno strutturale e ambientale c’è per alcuni di voi il problema personale, un serio disagio per molti lavoratori”. Poco dopo le 13 arriva l’ordinanza: considerata la gravità della situazione, si ritiene necessario adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica che disponga quanto proposto dagli Enti competenti”. (Continua dopo il video – link diretto)

Lungarotti, visto l’incendio a Bastiola e la nota congiunta dell’ARPA Umbria e della USL UMBRIA 1 acquisita al protocollo comunale n. 13272, sulla base di quanto accertato ed in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente ordina quanto segue per un raggio di 3 km dal luogo dell’incendio: a. divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; b. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; d. divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; e. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali; f. limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva; g. mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti fino ad accertamenti. Alle 15.30 arriva anche l’ordinanza del Comune di Assisi in cui si invitano i cittadini delle frazioni di Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Sterpeto e Santa Maria degli Angeli, alle stesse raccomandazioni a tutela della salute pubblica. (Continua dopo la foto)

Da Bastia si fa sapere che, domani 14 aprile 202 sarà realizzato dagli enti preposti il modello di ricaduta che sarà prontamente inviato al Comune e pertanto l’area individuata a rischio potrà essere modificata sia nell’estensione che nella direzione. Il Sindaco Paola Lungarotti, invita i cittadini ad attenersi alle prescrizioni indicate nell’ordinanza. Ringrazia inoltre la Sindaca del Comune di Assisi per la solidarietà dimostrata, offrendo di mettere a disposizione i propri mezzi per le eventuali necessità della comunità bastiola in merito all’accaduto.

