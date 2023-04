Radio Subasio, arrivano Tiromancino e Annalisa: come partecipare

Doppio appuntamento a Radio Subasio, con Tiromancino e Annalisa: come partecipare.

L’ultimo album dei Tiromancino, il tredicesimo, è del 2021. All’interno di “Ho cambiato tante case” brani di riferimento come “Finché ti va” e “Cerotti”, ma soprattutto “L’odore del mare” con Carmen Consoli. Dello stesso anno, il film “Morrison” di Federico Zampaglione girato durante la pandemia e apprezzato da critica e pubblico. Parallelamente all’arrivo del nuovo singolo “Due Rose”, realizzato in sinergia con Enula, è tempo tornino a Radio Subasio Music Club!

Lo faranno mercoledì 26 aprile, a partire dalle 21:00 per deliziare il pubblico con un’ora di musica dal vivo ed un’intervista interattiva condotta da Gianluca Giurato e animata anche dai fan presenti in studio ad Assisi e da quelli videocollegati. E’ già capitato che i Tiromancino siano stati ospiti di Radio Subasio Music Club e ogni volta hanno dimostrato di essere in linea con lo spirito del programma ideato, scritto e coordinato da Beppe Cuva e riservato agli artisti empatici. A quelli che sanno assecondare la propria anima attraverso storie da raccontare e canzoni eseguite dal vivo, così da amplificare sentimenti ed emozioni. E quale miglior sentimento che l’amore, protagonista in gran parte della musica del gruppo.

“Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti – hanno detto Federico Zampaglione ed Enula – in Due Rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!”. Per far parte della rosa dei 50 fan che avranno un posto in prima fila nell’esclusivo live dei Tiromancino compilare il form pubblicato su radiosubsio.it entro il 20 aprile, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vorrebbe porre. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

Per quanto riguarda Annalisa, mercoledì 19 aprile a partire dalle 21:00 la cantautrice di Savona sarà protagonista con la sua musica di un live esclusivo, condotto da Ignazio Failla, al quale parteciperanno fan, in studio ad Assisi e in videocollegamento da casa, ansiosi e desiderosi di porre domande all’artista.

Basta solo il titolo: “Mon Amour” per sentirsi spinti a cantare e ballare, come un popolo di internauti in continua ascesa sta facendo da qualche settimana. Annalisa torna a Radio Subasio Music Club e, come sempre, sarà una festa! E’ proprio l’interazione la caratteristica principale di Radio Subasio Music Club, programma ideato, scritto e coordinato da Beppe Cuva, che ormai da sei anni invita gli ospiti a raccontarsi in modo diverso, tra storie e canzoni eseguite rigorosamente dal vivo.

Una modalità moltiplicatrice di argomenti, come accadrà con Annalisa che, forte di 21 Dischi di Platino e 12 certificazioni Oro, continua a non sbagliare un colpo! Reduce dal successo di “Bellissima” (Doppio Platino), ha appena impreziosito la sua carriera con “Mon Amour”, firmato insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, produttore unitamente a Zef. Una canzone sul momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro – non abbandonando autoironia e leggerezza così da riappropriarsi metaforicamente di sé – per la quale il coreografo Joey Di Stefano, si è ripetuto. Autore del fortunatissimo balletto di “Bellissima” ha ideato una nuova coreografia diventata in men che non si dica virale sul web, contribuendo alla consacrazione dell’artista a regina del pop.

“Per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta – ha raccontato – e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”. Per far parte della rosa dei 50 fan che avranno un posto in prima fila nell’esclusivo live di Annalisa compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro il 14 aprile, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vorrebbe porre. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.

