Assisi si prepara al Natale 2025: il Comune cerca associazioni ed enti per organizzare i mercatini

Il Comune di Assisi ha avviato la procedura per individuare un ente del Terzo Settore che collabori con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione dei mercatini di Natale 2025 e delle iniziative tradizionali legate alle festività. L’iniziativa, promossa dal settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura e Turismo, punta a valorizzare la tradizione natalizia assisana attraverso mostre tematiche, esposizioni di presepi storici, spettacoli, animazioni e laboratori per bambini e famiglie.

“In linea con i principi di sussidiarietà e collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed enti del Terzo Settore – si legge nella determinazione dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio online del comune di Assisi – la procedura è riservata ad associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore”.

Il Comune di Assisi ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse, disponibile sul sito istituzionale dal 4 al 12 novembre 2025, per consentire la presentazione delle candidature. “Non sono previsti oneri a carico dell’Ente in questa fase: eventuali spese saranno definite con successivo provvedimento, a seguito dell’individuazione del soggetto organizzatore”.

La determinazione sul Natale 2025, firmata dalla dirigente dott.ssa Patrizia Laloni e dal responsabile del procedimento dott. Giulio Proietti Bocchini “conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere una gestione condivisa e partecipata delle iniziative natalizie, valorizzando la collaborazione con il mondo dell’associazionismo locale e del volontariato. Con questo atto, Assisi rinnova la sua tradizione di Natale diffuso, tra spiritualità, arte e comunità, confermandosi punto di riferimento per cittadini, turisti e visitatori nel periodo più magico dell’anno”.

Certo è che i tempi sono ristretti – visto che dicembre è molto vicino – la speranza è che in futuro ci sia in merito programmazione anticipata così da rendere maggiormente appetibile a soggetti qualificati la partecipazione.

