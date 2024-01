Epifania 2024, successo a Rivotorto e ad Assisi – e non solo – per l’arrivo della befana (foto)

Grande successo per gli eventi dell’Epifania 2024 ad Assisi, che oltre ai presepi viventi a San Gregorio, Tordandrea e Petrignano, in diverse frazioni e nel centro storico hanno visto protagonista la simpatica vecchietta. Il maltempo, la pioggia e il vento non hanno fermato le celebrazioni di fine Natale.

A Rivotorto subito dopo pranzo grande partecipazione di gente alla Befana vien dal cielo. Il giorno dell’Epifania, nel paese alle porte di Assisi, un folto pubblico, con tante famiglie e tanti bambini, ha assistito alla tradizionale iniziativa che la Pro loco ha organizzato in collaborazione con Ali Subasio. Arrivata in paese in parapendio la Befana ha distribuito la calza e i dolcetti alle tante famiglie presenti. Non sono mancate, prima e dopo l’arrivo della Befana, giochi e animazioni. (Continua dopo le foto)

Nel tardo pomeriggio Piazza del Comune ad Assisi gremita per la discesa della Befana 2024 con la straordinaria presenza dell’attrice Liliana Fiorelli, voce narrante della clamorosa discesa della Befana dalla Torre del Popolo. Tanti anche i cittadini e i limitrofi che hanno assistito alla tradizionale discesa della befana, appuntamento imperdibile nella città Serafica ormai da diversi anni, che una volta giunta ad Assisi ha regalato dolcetti e doni ai bambini presenti. L’iniziativa è stata a cura della Pro loco di Assisi in collaborazione con il CAI Foligno e il Comune. All’evento ha preso parte anche l’attrice Federica Pagliaroli, tra i protagonisti della popolare fiction di Rai 1 “Che Dio ci Aiuti”, girata proprio ad Assisi.

L’epifania 2023 ad Assisi è partita in ‘anteprima’ dall’asilo Maria Immacolata in Piazza Masi a Petrignano con “Storie sotto l’albero” e a seguire “Arriva la Befana”, con tanti dolci per tutti; l’iniziativa si è svolta il 5 gennaio, a cura della locale Pro loco. Il 6 gennaio, oltreché ad Assisi e Rivotorto, al centro sociale di Tordandrea si è svolto invece “Arte e musica insieme”, esposizione di lavori artistici di varia natura, intrattenimenti musicali e vocali; l’iniziativa è cura della Pro loco di Tordandrea che ha fatto calare la Befana dalla Torre del Castello, con dolcetti e vin brulè per tutti.

Tanti i turisti, per l’Epifania 2024 e non solo, che hanno affollato il centro cittadino, presenti per tutto l’arco delle feste un po’ in tutta l’Umbria, dove le presenze turistiche sono state soddisfacenti; per il bilancio si attende come sempre la fine delle feste. (Assisi News ha anche un supplemento dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto in evidenza e fotogallery: Mauro Berti © BN COM; foto al centro dell’articolo: Pro Loco Rivotorto

© Riproduzione riservata