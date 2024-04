Incidente stradale a Bastia, bimba di sei anni in ospedale: ricoverata in codice rosso

Brutto incidente stradale nella serata di giovedì 10 aprile a Bastia Umbra, dove una bimba di sei anni che stava attraversando la strada è stata investita da un’auto condotta da una 39enne. La zona è quella di San Rocco.

La bimba è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, ricoverata per un trauma alla testa e, secondo le prime informazioni, con il mento rotto. È ricoverata in terapia intensiva. Sul posto i carabinieri della stazione di Bastia dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, che hanno eseguito i rilievi. L’auto è stata sequestrata e la conducente sottoposta all’alcool test, una prassi in questi casi, di cui ora si stanno aspettando i risultati. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

