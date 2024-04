Eclissi di Luna, a Rivotorto un nuovo centro estetico

Tutto pronto a Rivotorto di Assisi per l’apertura del nuovo centro estetico Eclissi di Luna in via Sacro Tugurio 27. La nuova attività, di proprietà della giovane imprenditrice Luna Chiara Andronico, offre servizi di estetica base e avanzata.

“Eclissi di Luna si caratterizza per l’uso di prodotti di altissima qualità, cosmetici con principi attivi di origine farmacologica adattati all’uso cosmetico senza quindi andare incontro alle tipiche controindicazioni del farmaco”, spiega la titolare. Saranno disponibili “tanti trattamenti – aggiunge la titolare – da una semplice manicure alla laminazione ciglia arrivando all’epilazione totale grazie ad un macchinario di ultima generazione. Rivotorto è una frazione giovane, ricca di attività commerciali e ben collegata anche dal servizio pubblico e speriamo che la nuova attività piaccia a anche a chi non vive a Rivotorto ma sceglierà di affidarsi alla nostra competenza in tema di bellezza e benessere”.

L’inaugurazione della nuova attività Eclissi Di Luna è in programma alle 17.30 di sabato 13 aprile 2024 nella frazione assisana; in programma una piccola conviviale, alla quale parteciperanno anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il vicesindaco Valter Stoppini. Per info e prenotazioni 333.8222538.

