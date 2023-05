Incidente stradale a Bastia Umbra, ferita giovane (foto)

È rimasta lievemente ferita e scossa la giovane 28enne che nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2023 ha avuto un incidente stradale a Bastia Umbra. La giovane avrebbe fatto tutto da sola ed è stata soccorsa da forze dell’ordine e sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni della questura di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti in via Fernando De Rosa a Bastia Umbra per un incidente stradale autonomo che aveva coinvolto una ragazza – classe 1995 – la quale si era ribaltata con l’auto andando a finire nel campo a margine della carreggiata. Gli operatori della Sala Operativa, acquisite tutte le informazioni utili, hanno inviato sul luogo dell’incidente una volante e allertato il personale del 118. Giunti sul posto gli agenti hanno potuto appurare la presenza dei Vigili del Fuoco intenti a prestare i primi soccorsi alla conducente.

Dopo aver segnalato l’incidente e messo in sicurezza la carreggiata, gli agenti hanno preso contatti con la ragazza, visibilmente scossa dall’accaduto e dolorante. Dopo essere stata identificata, è stata affidata ai sanitari del 118 – nel frattempo sopraggiunti – che l’hanno accompagnata all’ospedale di Assisi per gli accertamenti e le cure del caso.

Gli agenti, al fine di ripristinare la sicurezza della viabilità e scongiurare ulteriori sinistri, hanno quindi richiesto l’intervento di un soccorso stradale che ha provveduto a rimuovere il mezzo e a ripulire la carreggiata, liberandola dai detriti generati dall’urto del mezzo. Sono in corso gli accertamenti del personale del Commissariato finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali cause.

© Riproduzione riservata