Incidente stradale a Ospedalicchio, sulla SS 75 al km 1 in direzione Foligno. È successo nel pomeriggio del 29 gennaio 2023 intorno alle 17: un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita sul fosso che costeggia la strada ribaltandosi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Perugia hanno estratto il passeggero dall’abitacolo con lievi ferite, sul posto Polizia stradale e 118.

