Incidente tra Bastia Umbra e Costano: scontro fra due auto (foto)

Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri, uno degli occupanti dei mezzi in ospedale per accertamenti

Ennesimo incidente fra Bastia Umbra e Costano, precisamente all’altezza di via del Lavoro al confine con via San Francescuccio de’ Mietitori strada provinciale che conduce a Santa Maria degli Angeli. È solo l’ennesimo scontro in un punto dove la media degli incidenti è davvero troppo alta. In questo caso, intorno alle 21:30 di lunedì 27 maggio due le auto coinvolte. La dinamica dell’incidente non è chiara. Una ambulanza del 118 sul posto con uno degli occupanti dei mezzi in ospedale per accertamenti.

Anche a causa dell’asfalto viscido per la pioggia caduta, le due auto si dovrebbero essere scontrate alla semi-curva in prossimità dell’incrocio.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia del Carabinieri per accertare la dinamica. Diversi gli automobilisti che si sono fermati e auto in coda. Scesi in strada anche alcuni residenti. Brutto l’incrocio, poco distante dalla zona industriale di Bastia Umbra, dove come detto avvengano da tempo incidenti con alta frequenza. Un punto stradale che necessiterebbe di intervento per la messa in sicurezza, poco tempo fa sfondati anche alcuni pali di delimitazione. Il progetto della desiderata rotatoria è ancora sulla carta, si spera divenga presto reale.

© Riproduzione riservata