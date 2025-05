Laura Aisa compie 100 anni e festeggia con nove nipoti e sette pronipoti

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai cento anni della signora Laura Aisa, alla quale vanno anche gli auguri della nostra redazione!).

Laura Aisa martedì 20 maggio 2025 ha festeggiato 100 anni con i suoi familiari e alla presenza dell’amministrazione comunale di Assisi, nelle persone di Valter Stoppini e Veronica Cavallucci. Nata ad Assisi il 20 maggio 1925 da genitori contadini che le hanno insegnato i valori della vita, la signora Aisa è stata per lungo tempo sposata con Giuseppe Pettirossi ed è madre di quattro figlie femmine i cui nomi iniziano tutti per L: Loredana, Loresanella, Losania e Lucia. Orgogliosa nonna di nove nipoti e sette pronipoti vive a Sterpeto di Assisi dove, insieme al suo defunto marito, si è dedicata alla campagna, allevando animali da cortile e coltivando l’orto. Si è sempre occupata della famiglia e della casa con grande impegno, dedizione e precisione e si è sempre distinta per la sua mente lucida e memoria di ferro e oggi, nonostante la veneranda età, continua ed essere una donna desta, trovando il modo di tenersi in contatto con i suoi cari.

