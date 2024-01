La Musica del Cuore 2024, successo di partecipazione e solidarietà per Punto Rosa e Protezione Civile (foto)

Folto il pubblico presente a Umbriafiere per la serata che ha contribuito a sostenere le buone cause

Grande successo per La Musica del Cuore 2024 svoltosi sabato 13 gennaio a Umbriafiere, penultimo evento del programma Natale a Bastia, il cartellone di eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra in sinergia con le associazioni del territorio dedicato alla solidarietà. L’evento è stato curato dal Settore Sociale e dal Settore Cultura del Comune di Bastia Umbra. (Continua dopo la foto)

“Una serata significativa, sia dal punto di vista di una comunità che si ritrova a partecipare numerosa per donare a due realtà di volontariato molto importanti del territorio, Punto Rosa e Gruppo comunale di Protezione Civile, sia guardando il grande ‘cuore’ e lo spirito di solidarietà dei musicisti e cantanti che si sono messi a disposizione gratuitamente per concretizzare una serata emozionante e attrattiva, in grado di richiamare un folto pubblico, desideroso di contribuire alla buona causa della serata e di ascoltare musicisti e cantanti eccellenti”, le parole del sindaco Paola Lungarotti.

La prima cittadina ringrazia “in primis i Medici per Caso, Natascia Mancini, Luisa e Marco Lombardoni – Luli Tunes, la giovanissima promessa Linda Loreti, i Pyramid Quartet (Giovanni Armanni, Danilo Marioli pianoforte, Mauro Brozzetti batteria, Arianna Rossetti), gli Incas (Giulio Franceschini, Ermanno Falcinelli, Angelo Dottori, Mauro Sorbo, Paolo Ceccarelli, Lamberto Bisogno, Rodolfo Littera). Un grande impegno da parte di tutti loro per dedicare tempo alle prove, ritagliare disponibilità all’impegno lavorativo e tanto altro ancora. Un nome per tutti, quello del Dott. Giulio Franceschini, ‘anima’ e coordinatore della carrellata musicale che ha stupito ed emozionato il pubblico presente oltre che con la musica anche con il revival video di esibizioni degli stessi musicisti negli anni ‘70/’80 realizzato da Ermanno Falcinelli. Con lui, gli altri medici, musicisti per passione, Aldo Zocchetti, Marco Baldoni, Antonella Mariucci, Roberto Belli, Claudio Lolli, Emilio Marona, Francesco Rossetti. Ma la serata ha permesso anche di ricordare alcuni componenti della originaria formazione prematuramente scomparsi, mai dimenticati,: le dottoresse Adelaide Susta e Paola Betti, i dottori Domenico Tazza e Salvatore Minutello, Silvano Susta”.

Per La Musica del Cuore 2024 L’amministrazione ringrazia inoltre Umbriafiere e il presidente Stefano Ansideri, gli sponsor e soprattutto “il numerosissimo pubblico che con la sua presenza ha voluto sostenere l’iniziativa in favore dell’Associazione Punto Rosa e del Gruppo comunale di Protezione Civile, la giornalista televisiva Manuela Marinangeli che ha condotto la serata, l’assessore Daniela Brunelli che ha coordinato la manifestazione.

