Padre Enzo Fortunato diventa direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro

(Flavia Pagliochini) Da Assisi a Roma, da San Francesco a San Pietro, nel cuore del Vaticano. A due anni dal suo addio alla sala stampa del Sacro Convento e alla Basilica di San Francesco, Padre Enzo Fortunato ottiene un importante (doppio) incarico a Roma. “Il Santo Padre ha nominato Coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e Direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano il Reverendo Padre Enzo Fortunato”, si legge nel bollettino inviato dalla Santa Sede a mezzogiorno di oggi, 19 gennaio 2024. Tra i primi a congratularsi gli ex confratelli assisani:”Tanti auguri al nostro fra Enzo Fortunato per il suo prezioso incarico a servizio della missione di papa Francesco!”. (Continua dopo la foto)

Padre Fortunato aveva già coordinato il primo incontro di Papa Francesco con i bambini, svoltosi lo scorso novembre a Roma, ed aveva anche preso parte al primo meeting della Fraternità Umana svoltosi a giugno 2023 proprio a San Pietro. Qualche mese fa era diventata virale la sua diretta con Papa Francesco, nella quale il pontefice, oltre a benedire la “bravagente” che segue le dirette del francescano, aveva anche ‘umanamente’ chiesto: “Ma in quanti ci stanno vedendo?”. “Dal cuore del francescanesimo, la Basilica di San Francesco, al cuore della Chiesa Universale, la Basilica di San Pietro. Vorrei simbolicamente chiamare così i nuovi impegni che Papa Francesco mi affida e che porterò avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione con il quale ho vissuto l’esperienza e il servizio ad Assisi”, le prime parole di Padre Enzo Fortunato.

“Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e l’affetto che mi manifesta, in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell’annuncio cristiano. Sento il peso della responsabilità, ma anche la gioia e l’entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. Sono grato a Papa Francesco e ai Suoi collaboratori. Vivrò con lo stesso spirito vissuto ad Assisi, sapendo che il Signore per ciascuno di noi riserva pagine di vita da scrivere come servizio”.

“Quelli di Assisi – ricorda padre Enzo Fortunato – sono stati anni di intenso lavoro, vissuti con entusiasmo e creando sinergie per portare avanti la responsabilità, per la comunicazione della Basilica di San Francesco nel miglior modo possibile. Grazie al Ministro Generale, padre Carlos Trovarelli OFMConv, alla famiglia francescana della Custodia di Assisi, alla redazione della rivista San Francesco e a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato per rendere Assisi e la sua Basilica luogo e punto di riferimento del dialogo internazionale, della fraternità e della cura del creato Sono grato alla grande famiglia della Bravagente che incontro ogni sera annunciando il Vangelo e che mi fa comprendere sempre più il valore della semplicità e della speranza. Sono e saranno le spezie del mio cammino. C’è un’affermazione di San Paolo che mi accompagna da sempre e alla quale voglio affidarmi anche oggi come stella polare – conclude la nota – Caritas Christi urget nos, l’Amore di Cristo ci spinge”.

Padre Enzo Fortunato (Northampton 1966) frate Minore Conventuale, giornalista e scrittore. Dal 1997 al 2021 è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco. Nel 2003 ha ideato l’evento televisivo solidale di RAI1 “Con il cuore, nel nome di Francesco”.

Diverse le missioni per progetti umanitari: Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Giordania, India, Iraq, Kenya, Messico, Norvegia, ONU, Palestina, Perù, Russia, Stati Uniti America, Sri Lanka e Tibet.

Dal 2011 è tra i conduttori del programma Tg1 dialogo, in onda il sabato alle 8.20 su Rai 1. Su Radio Rai 1 conduce In viaggio con Francesco, in onda la domenica. Collabora con il Corriere della Sera, Gruppo QN e Huffington Post. Per Rai 3 ha realizzato, insieme alla giornalista Lucia Annunziata, il reportage Decimati, sui cristiani in Iraq. È portavoce, insieme ad Ermete Realacci, del Manifesto di Assisi contro la crisi climatica. Con Beppe Giulietti, presidente FNSI, ha ideato la Carta di Assisi il decalogo del buon giornalismo.

