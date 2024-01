Palo del telefono abbattuto, a Rivotorto un mese di disagi

Palo del telefono abbattuto da una pianta caduta a sua volta per il forte vento, a Rivotorto un mese di disagi per un utente. Che, pur capendo la situazione e la difficoltà, dopo il terzo rinvio ha deciso di chiedere aiuto alla redazione di Assisi News. I fatti sono accaduti in via Passaggio Vecchio, zona poco distante dal centro della frazione.

“Buongiorno io abito a Rivotorto e volevo chiedere se è possibile far presente che dal 16 dicembre 2023 è caduto il palo del telefono per via di una pianta del mio vicino. Da allora devono ancora interviene rinviando continuamente la riparazione”. Secondo la ricostruzione della signora, con tanto di screenshot, negli ultimi due giorni le sono arrivati due messaggi di ‘rinvio’ dell’intervento, che prima avrebbe dovuto essere portato a termine passate le festività natalizie, e poi ancora entro la settimana prossima.

“Capisco che il lavoro da fare ci sia – scrive ancora la signora – visto che si è rotto un palo e il filo si è strappato dal muro. Ma credo anche che è passato più di un mese e ogni volta che chiamo mi viene data una data diversa e una versione diversa ecc. Credo di essere stata paziente ma – conclude la segnalazione – credo che si vada oltre alla pazienza e credo sia assurdo”.

