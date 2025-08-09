Minaccia la moglie con un coltello: denunciato 76enne

Intervento della polizia a Bastia Umbra

9 Agosto 2025 Bastia Umbra, Cronaca 182

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto presso un’abitazione a Bastia Umbra dove era stato segnalato un uomo, classe 1949, che stava minacciando la moglie con un grosso coltello, soggetto in seguito denunciato per il reato di minacce aggravate.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato il 76enne, visibilmente alterato, con ancora il coltello in mano. Dopo averlo tranquillizzato, in sicurezza, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo.

Sentita in merito la moglie, questa ha riferito che il marito, affetto da problemi di salute, era andato in escandescenza, afferrando un grosso coltello e minacciandola. A quel punto, spaventata, aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Dopo aver affidato il 76enne alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, gli operatori hanno sottoposto a sequestro il coltello.

L’uomo, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce aggravate.

