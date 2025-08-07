Ferragosto 2025 ad Assisi, cosa fare? La guida agli eventi in programma in centro e frazioni

Ferragosto ad Assisi 2025, cosa fare? Assisi News propone la sua tradizionale guida al programma degli eventi in scena per il lungo ‘ponte’ (la città festeggia tra l’altro Santa Chiara e San Rufino, qui il programma) dal 9 al 17 agosto 2025. Per eventuali integrazioni e segnalazioni è possibile scrivere a info@assisinews.it; ricordiamo ai lettori che Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it

Tra le iniziative del Ferragosto 2025 ad Assisi e frazioni, non mancano le sagre: ultimi giorni per gli Amici di Montagna a Costa di Trex che si chiuderanno domenica 10 (qui il programma), mentre a Rivotorto va in scena la Rassegna degli Antichi Sapori 2025 (qui il programma). A Costa di Trex il giorno di ferragosto anche il tradizionale pranzo di ferragosto con tante prelibatezze e un ricco menu (unico): per info e prenotazioni [obbligatorie] 339.3741959, con deadline il 13 agosto.

Tante le mostre in corso anche in questi giorni: alla Rocca Maggiore c’è “Peace on Earth” di Banksy, mentre alla Basilica di San Francesco c’è la mostra “Laudato Sie: Natura e Scienza”, dedicata all’eredità culturale di San Francesco. A San Damiano è invece visitabile l’esposizione “Il grido delle Creature”, di Gino Covili.

Se non si vuole visitare alcune mostre o luoghi di Assisi da soli, nel Ferragosto 2025 ad Assisi sono disponibili alcune visite guidate tutti i week end alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore e alle Domus Romane nei sotterranei della città, promosse da Comune e Opera Laboratori, società che gestisce i musei civici. Dal 13 giugno al 29 agosto, infatti, tutti i venerdì alle ore 16, sarà possibile visitare con operatori qualificati l’esposizione “Peace on Earth”, allestita all’interno della suggestiva fortezza medievale, con oltre cento opere originali dello street artist contemporaneo più famoso al mondo. Il costo è di 5 euro a persona, oltre al biglietto ingresso alla Rocca Maggiore. Dal 14 giugno al 30 agosto, tutti i sabati alle ore 12, è invece possibile fare visite guidate, accompagnate da esperti, alle due Domus Romane della città: la cosiddetta Domus di Properzio e la Domus del Larario, entrambe risalenti al I secolo dopo Cristo, perfettamente conservate, con intere pareti affrescate, mosaici e pinax. Il costo è di 10 euro a persona. In entrambi i casi è obbligatoria la prenotazione, all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT): 075 8138 680.

Nel Ferragosto ad Assisi 2025 anche gli eventi gratuiti alla scoperta del monte Subasio, la montagna alle cui pendici sorge Assisi. Un’oasi naturalistica di oltre 7 ettari, con particolari specie di flora e fauna, dove è possibile vivere esperienze uniche all’aria aperta. Il 9 agosto “Sulle tracce del Cantico delle Creature”, escursione nei luoghi di San Francesco, fino alle sculture di bronzo dedicate agli elementi del Cantico. Il 10 agosto “Costa di Trex e Valle del Tescio”, camminata alla scoperta della vallata del fiume Tescio, tra cascate e sentieri nella natura incontaminata. Il 14 agosto “Escursione al tramonto e in notturna”, un’uscita di 14 km al tramonto e in notturna, tra Fosso delle Carceri, Vallonica e Stazzi con cena al sacco sui prati. Il 17 agosto “Abbazie benedettine del Subasio”, passeggiata suggestiva dall’Abbazia di San Silvestro a Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con in collaborazione con l’Associazione GAIA APS,

Come noto nel programma degli eventi del Ferragosto ad Assisi 2025 anche il Cinema alla Rocca. Questo l’elenco delle proiezioni: 8 agosto, Conclave; 9 agosto, Parthenope; 10 agosto, Familia; 11 agosto, Vermiglio; 12 agosto, Napoli New York; 13 agosto, Il ragazzo dai pantaloni rosa; 14 agosto, Fortapasc; 15 agosto, Banksy – l’arte della ribellione; 16 agosto, Fuori; 17 agosto, Diamanti; In alcune serate, tra cui quelle del 14 agosto, sono previsti incontri introduttivi ai film, a cura del presidio “Libera” di Assisi: per “Fortàpasc” ci sarà la presentazione di “Libera Umbria”, con i partecipanti ai campi di “E!state Liberi!”. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21.15, il biglietto ha un costo di 6 euro ed è acquistabile direttamente al botteghino allestito nel luogo della proiezione (Giardino degli Incanti, Rocca Maggiore). I film legati al progetto nazionale “Cinema Revolution”, a sostegno di pellicole italiane ed europee, costeranno 3,50 euro.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali grazie a “Note di Assisi”, il cartellone di appuntamenti musicali, promosso dal Comune, con protagonisti artisti del territorio. Per tutta l’estate, sempre alle ore 21.30, nella suggestiva location di Piazza del Comune, nel centro storico di Assisi, eventi e concerti gratuiti per offrire momenti di svago e aggregazione di qualità. Sabato 9 agosto tocca a Maltese & Friends in concerto per una serata a tutto funk; mercoledì 13 agosto “Stella Merano e Lorenzo Cannelli: music in the living room” in concerto, con un repertorio affascinate e suggestivo, dalla Belle Epoque a Palm Court, dai primi del ‘900 ad una nuova musica che guarda al passato. Giovedì 14 agosto alle ore 21.30, Etnika Trio in concerto. Mariangela Berazzi, Sandro Paradisi e Juri Pecci, si esibiscono con un repertorio pop, folk e cantautorato italiano e internazionale rivisitato attraverso un sapiente incrocio di sonorità.

Venerdì 15 agosto alle ore 21.30, in piazza del Comune si esibirà Maxi Driver Trio in concerto. Massimiliano Costantini, Giampaolo Cavalieri e Francesco D’Oronzo, proporranno un viaggio musicale con musica pop e internazionale. Sabato 16 agosto alle ore 21.30, Chiara Pettirossi, con il Trio Bisogno, Magrini e Gili in concerto: suggestioni musicali dal mondo del cinema riarrangiate in chiave jazz. Domenica 17 agosto alle ore 21.30, musicisti provenienti da diverse esperienze e genere musicali, coinvolti nel progetto “Sparring Partners”, si riuniscono per omaggiare la musica espressiva di Paolo Conte. Lo spettacolo ripercorre il repertorio del Maestro, tra brani che identificano lo swing, l’intimità e la profondità della “ruvida dolcezza” dell’autore.

Nel Ferragosto 2025 ad Assisi, ci sono infine anche appuntamenti per l’osservazione del cielo stellato per San Lorenzo: sabato 9 agosto e 16 agosto, alle ore 21:00, al Bosco FAI di San Francesco, si terrà l’iniziativa “Astronomi per una notte”. Dopo una lezione introduttiva dedicata al fenomeno astronomico delle Perseidi, tipico della metà di agosto, nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, seguiranno le osservazioni vere e proprie nella radura del Terzo Paradiso. In collaborazione con l’Associazione “StarLight, un planetario… tra le dita”. La prenotazione è obbligatoria, per info e costi su www.boscodisanfrancesco.it

Sabato 13 agosto 2025, è infine in programma un’escursione mozzafiato, in un’esperienza resa ancora più suggestiva grazie al Gruppo di Astrofili Monte Subasio. Il programma prevede un percorso ad anello di 10 km, con 350 metri di dislivello in salita, in serata l’osservazione del cielo. Il Gruppo Astrofili preparerà un’area dove potersi sdraiare a testa all’insù per vedere le stelle cadenti, portate plaid, sdraie o quanto possa essere utile. Lo scopo della serata è sfruttare il basso inquinamento luminoso di Porziano, per godere dello spettacolo delle Perseidi. Cena al sacco, possibilità di food track con panini. Ritrovo a Porziano, ore 16:00, con partenza alle 16.30. Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente all’escursione, tramite Whatsapp o telefono: +39 334 1546609.

COSA PORTARE

Si consiglia il seguente equipaggiamento: scarpa da trekking chiusa, pantaloni lunghi, maglia maniche corte, cappello, k-way o mantellina, occhiali da sole, crema solare. Nello zaino acqua almeno 2 litri, snack facilmente digeribili, maglietta e calzini di ricambio, gel igienizzante, torcia.

