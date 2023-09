Minipalio 2023, vince San Rocco dopo 16 anni: stasera il gran finale con la Lizza (foto)

Ultime ore per la grande festa bastiola, domani le celebrazioni religiose e la premiazione di Andrea Ranocchia

Ancora grandi emozioni alla sessantunesima edizione del Palio de San Michele. Al Minipalio 2023, vince San Rocco, precedendo Sant’angelo, Portella e Moncioveta. In una sorta di Palio in formato minore, i giovani rionali si sfidano a Tiro alla fune, Puzzle, corsa con il sacco e Mini Lizza. Dopo il Minipalio 2023, questo l’albo d’oro: 9 Sant’Angelo e Portella, 6 Moncioveta e 4 San Rocco. Sale intanto la fibrillazione per l’evento clou del Palio de San Michele, la Lizza.

Grandissima la gioia dei verdi, l’ultima affermazione infatti risaliva al 2007 e per tornare a vincere il Rione San Rocco (17 punti) ha dovuto compiere un’impresa aggiudicandosi ben 3 giochi su 4! Dopo aver ottenuto un terzo posto al Puzzle (vinto dal rione Sant’Angelo, ndr), i ragazzi del rione San Rocco hanno imposto la loro legge vincendo Tiro alla fune, Corsa con il Sacco e Mini Lizza. Dopo quattro anni di successi consecutivi il Rione Sant’Angelo ha lasciato il passo, consolandosi comunque con un ottimo secondo posto (11 punti). Sul gradino più basso del podio si è classificato il Rione Portella (9 punti). Il rione Moncioveta ha chiuso la classifica al quarto posto con 7 punti.

Al termine della mini lizza, il pubblico ha riservato un applauso scrosciante ai giovanissimi rionali e subito dopo la consegna del Minipalio 2023, realizzato dalla giovanissima Sofia Falgiani della classe 2°F – Scuola Secondaria di 1° Colomba Antonietti di Bastia Umbra, sono partiti i festeggiamenti dei ragazzi del Rione San Rocco che, come da tradizione, durante la serata hanno festeggiato la vittoria del Minipalio sfilando, tra gli applausi, su tutte le taverne rionali.

Classifica finale dei MINIPALIO 2023:

1° San Rocco – 17 punti

2° Sant’Angelo – 11 punti

3° Portella – 9 punti

4° Moncioveta – 7 punti

Questi i risultati parziali:

Tiro alla fune: 1° San Rocco, 2° Sant’Angelo, 3° Portella, 4° Moncioveta

Il Puzzle: 1° Sant’Angelo, 2° Portella, 3° San Rocco, 4° Moncioveta

Corsa con il sacco: 1° San Rocco, 2° Moncioveta, 3° Sant’Angelo, 4° Portella

Mini Lizza: 1° San Rocco, 2° Portella, 3° Moncioveta, 4° Sant’Angelo

Stasera (mercoledì 28 settembre, ndr) alle ore 18,00 la Veglia della Lizza nelle chiese rionali, alle 19.30 l’apertura delle taverne rionali e alle 21.30 dopo la Lizza l’assegnazione del Palio della sessantunesima edizione. La Lizza è una staffetta 4×400 tra i sanpietrini, corsa tra due ripartenze (bidoni). Prima della gara, come di consueto, ci sarà la Benedizione dei Lizzaioli. Subito dopo la Lizza, l’apertura delle buste con i giudizi delle Sfilate da parte della giuria tecnica 2023. La sommatoria delle tre gare (Giochi, Lizza, Sfilate) decreterà il vincitore della sessantunesima edizione del Palio de San Michele.

Nella stessa sera saranno proclamati i vincitori del Premio “Monica Petrini” e “Stella nascente”, il rione vincitore del Premio Don Luigi Toppetti, i vincitori della gara gastronomica tra i rioni indetta dalla Pro Loco di Bastia e i primi classificati del concorso fotografico “Palio… dietro le quinte”. sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 61a edizione. Venerdì 29 è infine il giorno delle cerimonie religiose con la messa solenne e la processione del Santo Patrono con autorità e Rioni e a sera l’apertura delle taverne rionali e lo

spettacolo pirotecnico di chiusura. Nel pomeriggio di domani anche la premiazione di Andrea Ranocchia con il San Michele d’oro 2023.

A giudicare i Rioni La giuria tecnica 2023: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

Le foto sono di © FAP FOTO / Ufficio stampa Ente Palio

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata