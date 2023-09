Baracconi 2023 a Perugia, quando iniziano? Le date e gli orari di apertura del luna park a Pian di Massiano

Quando iniziano i baracconi 2023 a Perugia? Quali sono le date e gli orari di apertura? Quest’anno il luna park tornerà a Pian di Massiano nelle date dal 14 ottobre al 12 novembre, un mese di divertimento per celebrare i cento anni della storica istituzione. Questi gli orari di apertura dei baracconi 2023: Lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 24.00; sabato e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 1.00; domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

E anche per questo, in occasione dei Baracconi 2023 a Perugia (anche quest’anno ‘accompagnati’ dalla Fiera dei Morti), il Comune di Perugia in collaborazione con gli operatori del Luna Park intende ripercorrere la storia sia fotografica che attraverso disegni e testi di questo evento itinerante che continua ad essere una tradizione popolare molto amata da grandi e piccini. Per raccontare la storia del Luna Park di Perugia verrà allestita una mostra fotografica a Pian di Massiano, presso un gazebo all’interno dell’area del Luna Park dal 14 ottobre al 12 novembre 2023. Insieme alle foto verranno mostrati anche i disegni e i testi che le scuole di Perugia invieranno al Comune. C’è tempo fino alle 14.00 di domenica 8 ottobre. Le foto dovranno essere corredate di nome, cognome, data dello scatto e liberatoria all’uso dell’immagine. È possibile inviare all’indirizzo comunicazioneistituz@comune.perugia.it un massimo di tre foto storiche in formato digitale, max 3 mega l’una. La mostra fotografica sarà esposta, dal 14 ottobre al 12 novembre, all’interno del Luna Park di Pian di Massiano. I disegni e i testi dovranno invece essere inviati o consegnati a mano in busta chiusa al Comune di Perugia, Corso Vannucci 19, U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione, E.Q. Dott.ssa Simona Cortona entro il 20 ottobre.

“I Baracconi rappresentano da sempre luogo identitario della città di Perugia cui sono strettamente legati – spiega l’assessore al commercio Clara Pastorelli – Un luogo del divertimento in cui sono cresciute tantissime generazioni, ma anche della socialità grazie alla disponibilità dei giostrai che, annualmente, in collaborazione con la nostra Amministrazione organizzano giornate gratuite dedicate ai meno fortunati. Credo che coinvolgere i cittadini nelle celebrazioni dei 100 anni del luna park, dando spazio alla creatività di tutti e, dunque, alla effettiva realizzazione della mostra fotografica, vada nella giusta direzione rafforzando quel legame cui ho fatto cenno. Invito dunque i perugini a partecipare in massa al fine di rendere l’esposizione un momento imperdibile di festa”.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook del Comune di Perugia

© Riproduzione riservata