Nuova sede Cisl a Bastia Umbra: “Necessario osservatorio permanente su vecchie e nuove povertà”

Una nuova sede Cisl a Bastia Umbra. Un giorno di festa molto partecipato per il sindacato, che ha inaugurato sabato i nuovi spazi in via Ettore Majorana, 26, ma anche un’occasione per riprendere due dei temi cardini della recente Assemblea Organizzativa Umbra che caratterizza da sempre l’azione della Cisl: partecipazione e territorio.

Per questo l’incontro dell’11 novembre 2023, è stato l’occasione per l’Area Sindacale Territoriale Foligno-Spoleto, rappresentata dal coordinatore Cisl Bruno Mancinelli che ha fatto gli onori di casa, per lanciare un importante proposta. “L’esperienza folignate, dell’Osservatorio sulle povertà – ha affermato il sindacalista -, deve trovare spazio anche a Bastia Umbra. Anche qua è necessario istituire un tavolo periodico di confronto tra istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Un tavolo che deve essere aperto a tutti quei soggetti protagonisti nel tessuto sociale, come la Caritas e la diocesi, per contrastare vecchie e nuove povertà. Per dare un volto e voce anche a chi rischia di rimanere invisibile e inascoltato. Questo anche coinvolgendo la zona sociale ed il Comune di Assisi che ne è capofila, per poter magari sperimentare anche la possibilità di un cosiddetto “WELFARE GENERATIVO” secondo gli studi della Fondazione Zancan: cioè superare il mero concetto di redistribuzione, attraverso un welfare appunto generativo in quanto teso a responsabilizzare chi riceve, salvaguardandone meglio la propria dignità di persona”.

“La Cisl da tempo sta attivando una politica legata al territorio e alle persone – ha ribadito il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti, anche lui presente all’evento -; quindi, le nostre sedi sono strategiche per dare risposte ai tanti inscritti che si rivolgono a noi. Le sedi Cisl non sono solo mura, ma l’impegno di tante donne e uomini che quotidianamente rappresentano le istanze anche di chi è inascoltato. La priorità che abbiamo oggi è quella di salvaguardare e tutelare le retribuzioni e le pensioni”.

All’inaugurazione della nuova sede Cisl a Bastia Umbra e all’incontro – al quale hanno partecipato la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e, tra gli altri, l’assessore comunale ai servizi sociali Daniela Brunelli, oltre a rappresentanti delle categorie della Cisl Umbria e dei servizi – sono intervenuti il segretario Cisl nazionale Andrea Cuccello e il segretario Fnp Cisl nazionale Mimmo Di Matteo che hanno ribadito come la Cisl Umbria stia lavorando positivamente, in linea con il nazionale, nel rinforzare i territori e come questo sia importante per stare dalla parte degli iscritti e delle persone più fragili, quelle a maggior rischio solitudine.

