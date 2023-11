Guasto Enel a Santa Maria degli Angeli, tecnici al lavoro

Nuovo guasto ENEL a Santa Maria degli Angeli sulla rete di media tensione. L’avviso arriva dal sindaco Stefania Proietti, secondo cui “I tecnici ENEL sono al lavoro per riarmare le cabine e sezionare la zona di guasto. Abbiamo sollecitato una immediata riparazione, – aggiunge il sindaco – stigmatizzando però una frequenza non più normale di guasti sulla rete del comune di Assisi, anche in assenza di condizioni meteorologiche avverse. Ringraziamo i tecnici ENEL sul campo – conclude la nota – che si sono immediatamente messi al lavoro per il ripristino”

