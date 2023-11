Il Natale ad Assisi ha già lanciato le sue prime anticipazioni sul programma e tra le attrazioni principali non possono mancare i mercatini di Natale ad Assisi 2023: appuntamento in piazza Santa Chiara e a Santa Maria degli Angeli, rispettivamente per oltre un mese, dall’1 dicembre al 6 gennaio, e dall’8 al 17 dicembre per quelli nella cittadina della Porziuncola.

Per quanto riguarda i mercatini di Natale ad Assisi 2023 in Piazza Santa Chiara, ci saranno prodotti artigianali e natalizi di qualità. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 19.30 nei feriali e dalle 9 alle 20 nei festivi. A Santa Maria l’appuntamento è invece nella piazza accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, dove ci saranno le bancarelle con i mercatini con prodotti artigianali.

Oltre ai mercatini di Natale ad Assisi 2023 dall’1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 la città proporrà un programma ricco di eventi fra tradizione e spiritualità. Spettacolari luminarie e proiezioni luminose su chiese e palazzi, ma anche suggestivi presepi diffusi, viventi, artistici, monumentali. Tra gli appuntamenti da non perdere la Casa del Presepe di Francesco: uno spazio in cui vivere l’esperienza del primo presepe attraverso giochi di ruolo, racconti, suggestioni luminose e laboratori per bambini. Non mancherà il Trenino del Natale, i babbi Natale, gli zampognari e la marching band, gli eco-alberi luminosi, Capodanno e Befana in piazza. In programma inoltre concerti, gospel, spettacoli, mostre, escursioni nel Parco del Monte Subasio, itinerari alla scoperta di natura, monumenti, beni culturali, visite mozzafiato della città patrimonio Unesco.

(L’articolo è aggiornato al 14 novembre 2023, secondo i programmi al momento provvisori usciti finora)

