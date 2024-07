Oggi pomeriggio il primo consiglio comunale dell’era Pecci

Comincia l’attività amministrativa della giunta Pecci: per oggi, 15 luglio 2024 alle 18, è convocato il primo consiglio comunale della nuova legislatura; tra i punti all’ordine del giorno, insediamento del consiglio comunale e convalida dell’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; il giuramento del sindaco; l’elezione del presidente del consiglio comunale (dovrebbe essere la dem Luisa Fatigoni) e del vicepresidente del consiglio comunale; comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale (sono Marcello Rosignoli del Movimento 5 Stelle, anche vicesindaco per un anno e otto mesi, poi toccherà alle due donne; Ermanno Cormanni, di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisa Zocchetti di Uniti per Bastia – Pecci sindaco, Ramona Furiani, Pd, e Paolo Ansideri di Progetto Bastia); nomina della commissione elettorale comunale; e indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Per incentivare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al primo consiglio comunale, a fronte del fatto che la Sala del Consiglio ha una capienza limitata per motivi di sicurezza, sarà possibile, presso l’Auditorium Sant’Angelo, seguire il Consiglio in diretta streaming. Il nuovo consiglio Alessandro Barbanera, Luisa Fatigoni, Luca Ciuchicchi e Marco Santucci (Pd); Stefano Lombardi, Claudio Boccali e Beatrice Ortica (Uniti per Bastia); Pablo Tombolesi (Avs); Laura Servi (M5S); e Gabriella Stangoni (Progetto Bastia). Nel campo del centrodestra, Paola Lungarotti, Francesca Sforna e Stefano Santoni di Fratelli d’Italia, Giulio Provvidenza, Lungarotti sindaco, oltre a Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa (Civica per Bastia).

