Ospedalicchio, servizi straordinari della Polizia contro i furti in appartamento

Grazie all’intesa tra il questore della Provincia di Perugia e il sindaco di Bastia Umbra, sono stati attuati servizi straordinari di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale, nello specifico a Ospedalicchio, frazione colpita nei giorni scorsi da diversi furti in abitazione.

Gli agenti agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, e della locale polizia municipale, guidata dal maggiore Carla Menghella, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, hanno condotto congiunti controlli per dare una risposta ancora più incisiva nella prevenzione e nel contrasto ai furti in appartamento passando al setaccio ogni punto di accesso a Ospedalicchio, strada, piazza, spazio pubblico. Nel dettaglio sono stati effettuati 6 posti di controlli che hanno permesso di identificare 158 persone, controllare 98 veicoli e ispezionare 7 esercizi commerciali. La Polizia di Stato, in provincia di Perugia, intensificherà anche per le prossime settimane la propria presenza sul campo per contrastare ogni forma di illegalità e rafforzare sempre di più la sicurezza dei cittadini.

Intanto ieri il Sindaco Paola Lungarotti ha ricevuto la visita del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Assisi, Capitano Vittorio Jervolino, accompagnato dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra, Maresciallo Magg. Gennaro Colella. All’incontro, svoltosi nella Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra, erano presenti il Vice Sindaco Francesco Fratellini, l’Assessore Valeria Morettini (Politiche di sicurezza urbana e viabilità), gli assessori Brunelli, Franchi, Santoni, la Comandante del corpo di Polizia Locale, Magg. Carla Menghella.

La visita era di conoscenza – è recente la nomina del capitano Jervolino – un incontro significativo dove si è parlato del territorio comunale, delle sue peculiarità; il Sindaco Lungarotti e gli assessori, hanno segnalato nuovamente la problematica degli atti di vandalismo e intimorimento da parte della gang che da tempo sta creando disagio e timori da parte della comunità coinvolta, anche se c’è comunque tanta attenzione da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Locale. “Ma la problematica è ben più seria dal punto di vista della genitorialità, non bastano i controlli e le sanzioni verbali, qui ci vuole che i genitori si riapproprino del proprio ruolo, sentendo forte il senso di responsabilità, guida e orientamento”, dichiara il Sindaco Paola Lungarotti.

