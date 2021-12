Meteo Assisi 17-19 dicembre 2021: belle giornate di sole, temperature del periodo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 17-19 dicembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, dopo diversi giorni instabili e uggiosi nell’ultimo periodo, questa settimana la pioggia ha deciso di prendersi una tregua e il sole è tornato ad affacciarsi spesso sulle nostre giornate regalandoci bei momenti luminosi pur trovandoci nella fase in cui le ore di buio sono nettamente superiori a quelle di luce.

Fine settimana che proseguirà sostanzialmente su questi binari della stabilità con ampio soleggiamento e una certa ventilazione nord-orientale che impedirà la formazione delle nebbie sulle pianure. Via libera a lunghe passeggiate all’aria aperta o visite a eventi di qualunque genere. Giornate splendide. Farà freddo come è normale che sia in questo periodo dell’anno, ma neanche troppo di giorno più che altro alla sera e durante le ore notturne.

Grandi movimenti sullo scacchiere europeo invece per il periodo vicino al Natale e successivo con il grande gelo che appare ormai certo sull’est Europa. Resterà da capire se questo lago gelato poi avrà le caratteristiche per spingersi fin verso di noi.

Ma intanto come sempre vediamo il meteo Assisi 17-19 dicembre 2021 che dovremo attenderci nel corso delle prossime giornate, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente soleggiata con scarse nubi di passaggio nel corso della giornata che si limiteranno solo a fare da contorno al sole. Temperature minime intorno 1-2 gradi (in media) mentre massime diurne intorno 12 gradi (4 gradi più calde del normale) ventilazione nord-orientale moderata e asciutta. Consigliatissime le lavatrici!

Sabato: giornata sempre ampiamente soleggiata ma lieve incremento della nuvolosità in transito nel corso della giornata. Temperature sostanzialmente stabili in linea o solo lievemente sopra i valori normali del periodo. Qualità dell’aria spettacolare. Consigliatissime le lavatrici!

Domenica: nuvole diffuse e sole ad intermittenza nel corso della giornata in un contesto freddo ma non troppo. Venti in rotazione da meridione tra deboli e moderati nel corso della giornata. Temperature stabili. Consigliatissime le lavatrici!

Breve anticipazione sul tempo di inizio settimana prossima come sempre prima di congedarmi con voi: ad un avvio sempre piuttosto bello pare probabile tra mercoledì e giovedì un incremento della nuvolosità e l’arrivo di qualche precipitazione. A tutti voi un caro saluto e l’augurio di trascorrere giornate serene.

