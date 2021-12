Furti nell’assisano, ladri messi in fuga e ‘incastrati’ dalle telecamere (video)

Ancora furti nell’assisano, ma stavolta malviventi non hanno fatto i conti con le telecamere, che li hanno immortalati nel giardino di una abitazione privata a Passaggio di Assisi. “Hanno anche i bastoni, sono pericolosi”, la segnalazione del privato cittadino ad AssisiNews dopo che nelle scorse ore si è rivolto anche alle forze dell’ordine. L’uomo non è stato derubato, era in casa a riposare e si è affacciato cogliendo i ladri che parlottavano e li ha messi in fuga urlando. (Continua dopo il video)

Diverse le segnalazioni di furti nell’assisano negli ultimi giorni. Sempre a Passaggio di Assisi i malviventi avrebbero svaligiato un’abitazione, ma i ladri sono stati segnalati anche a Capodacqua di Assisi – a lanciare l’allarme, la consigliera Scilla Cavanna su Facebook – ma anche a Palazzo, Tordibetto e Sterpeto, dove avrebbero rubato un’auto. I ladri sono entrati in azione anche a Ospedalicchio – un tentato furto in azienda, ad agire tre persone anche qui immortalate dalle telecamere.

Nei giorni scorsi, proprio a seguito di alcune lamentele via social, i controlli straordinari previsti dal progetto della Questura di Perugia “Borghi Sicuri”, finalizzato ad innalzare la percezione di sicurezza nelle zone e nei comuni più piccoli della provincia, anche attraverso servizi coordinati con le polizie locali, avevano lanciato un piano di servizi straordinari nell’assisano, che avevano riguardato le frazioni di Tordandrea – Castelnuovo – Petrignano – Torchiagina – Tordibetto –Palazzo – San Gregorio Capodacqua – San Vitale – Rivotorto e Costa di Trex. Nel corso dei controlli sono stati effettuati 20 posti di controllo, identificate 235 persone e fermati 110 autoveicoli. Le attività hanno riguardato anche gli esercizi commerciali; sono stati, infatti, 8 quelli controllati nella zona.

