Palio de San Michele 2020, in programma una 4 giorni speciale

Nonostante il Covid19, nonostante le norme in vigore sui distanziamenti sociali, il Palio de San Michele 2020 sarà vivo anche quest’anno. “Si presenterà con altre spoglie e lo farà in grande stile, indossando una veste nuova. Sarà un’occasione unica, speciale, resa possibile grazie alla partecipazione dei 4 rioni che hanno confermato ancora una volta amore incondizionato verso il Palio”, anticipa l’Ente Palio de San Michele. Già nei giorni scorsi l’Ente aveva invitato i bastioli e i rionali a festeggiare, esponendo gli stendardi dei quattro rioni (Moncioveta, Portella S. Angelo e S. Rocco). Stendardi da mettere alle finestre e sui balconi creando un’atmosfera di festa con i colori rionali: rosso, blu, giallo e verde.

“I rionali si sono uniti come mai avevano fatto prima”, anticipa ora l’Ente, e hanno creato un programma di quattro giorni che si svilupperà da sabato 26 fino a martedì 29 settembre in Piazza Mazzini. Non mancherà la classica Cerimonia di Apertura del Palio de San Michele 2020, con la benedizione degli Stendardi e dei Mantelli dei rioni.

Inoltre, la sera stessa verrà proiettato gratuitamente il cortometraggio “L’invenzione della tradizione” a cura della regista bastiola Giulia Binario. Il culmine del programma sarà costituito da SIAMO COLORE, lo spettacolo teatrale messo in scena da tutti e quattro i rioni che reciteranno per la prima volta insieme in nome del Palio.

Un evento inedito che sarà visibile sia domenica 27 che lunedì 28 settembre (in replica) alle ore 21.30. Nell’ultima giornata, oltre alla Messa Solenne del Patrono, ci sarà la Cerimonia di assegnazione del Primo Premio San Michele d’Oro ad opera del Comune di Bastia Umbra. “È proprio il caso di dire che – conclude l’Ente – ciò che il Covid 19 ha diviso, il Palio ha unito”.