Palio de San Michele 2020 annullato, l’Ente invita a esporre gli stendardi

Alla luce dell’annullamento del Palio de San Michele 2020 l’Ente Palio invita comunque i bastioli e i rionali a festeggiare, esponendo gli stendardi dei quattro rioni (Moncioveta, Portella S. Angelo e S. Rocco). Stendardi da mettere alle finestre e sui balconi creando un’atmosfera di festa con i colori rionali: rosso, blu, giallo e verde.

“L’annullamento del Palio de San Michele 2020 è stata una decisione molto sofferta, espressa dalla maggioranza del consiglio direttivo dell’Ente Palio in virtù delle attuali condizioni di vita, prevenzione e sanità“, spiegava proprio l’Ente nei mesi scorsi in una nota. A settembre ci saranno comunque “dieci giorni per festeggiare il nostro Santo Patrono, con un programma speciale per far vivere a Bastia Umbra ciò che ancora non ha mai vissuto”.

Ora nel comunicato la presidente Federica Moretti spiega che “non sappiamo quando il Palio potrà tornare ad incontrare la Scuola. Ma prima di spaventarci per quel che non sappiamo, occorre ricordare quello che siamo: rionali, amici e sfidanti, oltre che competitivi, anche creativi, artisti e atleti”. E così, “Abbiamo tanto ancora da dare… E, anche se quest’anno il tempo ha scelto di fermarsi, non significa che non esistiamo più. Noi ci siamo. E tu? Non nasconderti e fatti vedere. Se prima mettevi uno stendardo fuori dalla finestra, ora devi metterci anche il cuore. L’Ente Palio invita tutti i rionali a mettere fuori gli stendardi, a vestirsi di rosso, di blu, di verde e di giallo”.