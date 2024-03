Paola Lungarotti candidata del centrodestra unito: arriva l’ufficialità

(Fla.Pag.) Una foto uniti davanti al municipio di Bastia Umbra “certifica”, dopo mesi di tira e molla, malumori, marette e smarcamenti, che a Bastia Umbra il centrodestra andrà unito. O meglio, che Paola Lungarotti, sindaco uscente, potrà contare su tutti i simboli del centrodestra, ma almeno nel caso di Forza Italia, bisognerà vedere dove andranno i voti visto che i forzisti locali, o quantomeno i consiglieri che, da tempo critici con Lungarotti, l’hanno abbandonata dopo l’addio alla giunta del vicesindaco Francesco Fratellini, hanno creato la civica Forza Bastia e annunciato il loro sostegno a Catia Degli Esposti. Come ricorda chi c’era alle elezioni comunali del 2011 nella vicina Assisi, il rischio è che si ripeta la storia, ossia se il Terzo Polo sosteneva Giorgio Bartolini con tutti i simboli, a livello locale i transfughi dell’Udc diedero vita a Uniti Per Assisi e i voti andarono tutti alla lista civica.

Sabato mattina davanti al municipio c’erano il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Moio, la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena, il coordinatore regionale di Noi Moderati, Gianni Dionigi, Mauro Timi per la lista “Paola Lungarotti Sindaco”, Michele Toniaccini per Civitas, Michele Ricciardi per Blu, Bella e Libera Umbria, che hanno incontrato ufficialmente il sindaco Paola Lungarotti confermando l’unità della coalizione nel sostegno alla ricandidatura.

“Cari Amiche e Amici – la loro lettera – è con grande emozione e orgoglio che annunciamo la candidatura di Paola Lungarotti per un ulteriore mandato come sindaco della nostra amata Bastia Umbra. Una scelta fatta con il cuore e con autentico spirito positivo e determinato perché non vogliamo e non possiamo lasciare incompiuto il lavoro iniziato cinque anni fa e le aspirazioni che nutriamo nel cuore. Un secondo mandato per aprire una nuova fase della vita cittadina, una nuova fase che proprio grazie alle esperienze che abbiamo maturato dovrà consolidare e ampliare quanto di buono è stato fatto. Un gruppo valido e affiatato, unito degli stessi intenti e valori, la coalizione di centrodestra unita e allargata ai civici composta da “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Lega”, “Noi Moderati”, “Paola Lungarotti Sindaco”, “Civitas”, “Blu, Bella e Libera Umbria” che riconoscono il lavoro effettuato durante il difficile e complesso quinquennio, sostengono quanto c’è ancora da realizzare, propongono nuove idee e nuove sfide, rafforzano la sinergia e la collaborazione tra Comune, Regione e Governo Nazionale, che solo il centrodestra può garantire Un centrodestra unito, una visione comune, una coesione di intenti per il bene di Bastia”.

“Oggi l’unità di partenza sarà l’unità e la proficuità di domani perché le idee di alcuni diventeranno le idee di tutti spinti dall’obiettivo cardine di questa coalizione: proseguire nel cammino di promozione e valorizzazione della nostra Città perché Bastia è un comune importante che merita continuità, attenzione, impegno, competenza. E la ricandidatura di Paola Lungarotti rappresenta la scelta migliore per garantire a Bastia Umbra quanto auspicato, ha amministrato la città in un momento storico e sociale molto complesso e difficile raggiungendo comunque risultati tangibili e prima d’ora mai realizzati”.

Da parte di Paola Lungarotti queste dichiarazioni: “Ringrazio per la fiducia accordatami, continuerò con la coerenza, l’impegno e la dedizione verso la mia città che tanto amo, nel rispetto di tutte e di tutti e nel massimo coinvolgimento. Ai candidati che mi sostengono chiedo unione, impegno e collaborazione, in modo da superare, tutti insieme, gli ostacoli e le difficoltà, e andare avanti. A voi concittadine e concittadini che avete a cuore la nostra città, chiedo a nome mio e di tutta la coalizione di sostenerci affinché possiamo realizzare il bene della nostra comunità, portare a termine gli obiettivi e affrontare nuove sfide. E soprattutto affinché si possa rendere Bastia Umbra sempre più bella, più vivibile e più attrattiva”. La coalizione unita si congratula con il Sindaco Paola Lungarotti che ha appreso di essere diventata nonna non appena fatta la foto per l’avvio della campagna elettorale

