Pro loco di Bastia Umbra, Luisa Mancinelli Degli Esposti nuovo presidente: tutto il direttivo

Il nuovo consiglio direttivo della Pro loco di Bastia Umbra, nominato dall’assemblea domenica 8 settembre 2024, ha eletto presidente dell’Associazione Luisa Mancinelli Degli Esposti, già consigliere da anni. Funzionario di banca, sposata e mamma di una adolescente, succede a Raniero Stangoni che ha diretto la Pro Loco per numerosi anni e che continuerà a rivestire un ruolo importante all’interno dell’associazione. La nuova Presidente si insedia con un consiglio rinnovato, con numerose presenze femminili e giovanili. Sarà affiancata da Claudio Giorgetti, riconfermato nel ruolo di vicepresidente, Raniero Stangoni nominato cassiere-economo e Daniela Piselli Segretaria. La Presidente sarà inoltre coadiuvata dagli altri membri del Consiglio: Claudia Morini, Emanuele Boccali, Veronica Taglia, Matteo Santoni, Claudio Lombardi, Roldano Boccali e Maria Giulia Raspa. I Provibiri eletti sono Amico Marinella, Brunelli Renzo e Amico Roberto.

“Tanta la soddisfazione nel vedere molti bastioli candidati, tra cui diversi giovani, dare la propria disponibilità a collaborare con l’Associazione cittadina e contribuire nei prossimi anni alla realizzazione di manifestazioni ed eventi per Bastia. Ampia anche la presenza della componente femminile”, rimarca la Pro loco in una nota, ricordando che “nei suoi quasi 70 anni di attività, realizza numerose iniziative e collabora costantemente con l’Amministrazione Comunale per i vari eventi culturali e sociali. Ora il nuovo Direttivo si riunirà per eleggere il presidente e assegnare gli altri incarichi”.

“Il Consiglio rimarrà in carica per i prossimi due anni, in base allo Statuto attuale e proseguirà innanzitutto le attività già programmate per il 2024, in particolare il Premio Insula Romana, la cui serata conclusiva è prevista il 17 novembre 2024 presso la Sala Congressi del Centro Fieristico Maschiella di Bastia. Invitiamo tutti – conclude la nota della Pro loco di Bastia Umbra – a seguirci sulla nostra pagina Facebook (dalla cui pagina Facebook è tratta la foto in evidenza, ndr), nel nostro sito internet www.prolocobastia.eu e sul nostro Giornale, a breve in uscita, per essere sempre aggiornati.

