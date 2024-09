Festa di San Francesco d’Assisi 2024, il programma delle celebrazioni laiche e religiose per omaggiare il patrono d’Italia

Dieci giorni di eventi tra sacro e profano dedicati alla Festa di San Francesco d’Assisi 2024: un ricco programma di iniziative, riunite sotto il claim “Custodi di bellezza accendiamo la speranza”, dal 28 settembre al 6 ottobre, che si apre con un vernissage omaggio ad Andrea Camilleri. “Andrea Camilleri ad Assisi” è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata il 28 settembre alle 18 nella Pro civitate christiana di Assisi, in collaborazione con fondo archivistico Andrea Camilleri di Roma. A seguire nel teatro della Pro civitate, una serata dedicata al maestro Camilleri con l’evento “Cento meno uno immagini, riflessioni, letture”, con Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo, Silvano Nigro e Antonio Sellerio. Il 28 settembre si terrà anche la prima delle tre serate conviviali in piazza, alle 19.30 nella piazza inferiore di San Francesco con intrattenimento e degustazione a cura della Pro loco di Assisi.

Dal 28 settembre al 6 ottobre, con orario dalle 10 alle 18 alla Galleria Le Logge, la mostra “Cammini di Sicilia”, un’isola patrimonio di storia, arte e bellezza, mentre il 29 settembre alle 17 sarà inaugurata l’esposizione “Viaggio in Italia attraverso le sue regioni – Omaggio alla Sicilia”, che racconta i 18 anni del premio Francesco Dattini organizzato dalla Pro loco di Capodacqua e a cura delle Pro Loco del comitato locale assisano e dell’Unpli Umbria; in programma anche un desk ricami dell’Accademia Punto Assisi.

Il 2 ottobre alle 16.30 in piazza del Comune la cerimonia di consegna del premio Dattini, il concorso riservato quest’anno alle Pro loco della Sicilia, a seguire alle 18.45 la terza edizione de “Il volontariato come dono”; alle 19.30 l’incontro conviviale e fraterno in piazza San Francesco, a cura dell’Ente Calendimaggio e gran finale alle 21 con il concerto, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, “Francesco è vivo” con la Cappella Musicale della Basilica diretta da fra Peter Hrdy e organista Pier Giovanni Domenighini. Non mancherà il doppio arrivo – il 3 ottobre alle 19 a Santa Maria e il giorno dopo alle 11.45 nella piazza inferiore di San Francesco ad Assisi.

Il 3 ottobre alle 20.30 festa grande in piazza del Comune con “La Città di Assisi accoglie gli ospiti della Regione Sicilia”, la conviviale in piazza in collaborazione con i Balestrieri e gli Sbandieratori di Assisi, l’istituto alberghiero e e le associazioni del territorio, mentre il 4 ottobre sarà possibile ammirare l’infiorata a cura della Pro Loco di Fucecchio (FI) con la collaborazione dell’associazione “Le Infiorate” di Spello e i comitati locali di Unpli assisano e della Toscana con l’Unpli nazionale.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose della Festa di San Francesco d’Assisi 2024, oltre alla Novena dal 24 settembre al 2 ottobre e il triduo di preparazione dal 30 settembre al 2 ottobre, il 3 ottobre a Santa Maria degli Angeli la consegna della rosa d’argento ad Alfonsa Fileti, frate Jacopa 2024, cui parteciperà, per il legame che lega Assisi a Siena, città di Santa Caterina Patrona d’Italia, il vescovo Augusto Paolo Lojudice; a seguire la messa solenne presieduta da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna: fra Jacopa offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso.

Nel pomeriggio alle 15 l’accoglienza dei vescovi e dei pellegrini della Regione Sicilia al Santuario della Spogliazione a cura del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. Alle 18.00, la Solenne Celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco” presieduta da S. Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo e Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Partecipano i vescovi, i sacerdoti e i religiosi della Regione ecclesiastica della Sicilia, monsignor Sorrentino e i Ministri Generali e Provinciali della Famiglia Francescana, oltre ai Pellegrini delle Diocesi di Sicilia. Al termine della celebrazione, il saluto di fr. Ignacio Ceja Jiménez, Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori. Alle 21.30 S. Ecc.za Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, presiederà la Veglia con i giovani delle Diocesi di Sicilia presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli.

Venerdì 4 ottobre 2024, Festa di San Francesco d’Assisi 2024, alle 7.00, presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la Celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Dopo il Corteo civile da Piazza del Comune alla Basilica di San Francesco con la partecipazione degli alunni delle scuole di Assisi e dei gruppi folcloristici della Sicilia e l’accoglienza delle autorità da parte del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, la celebrazione solenne presieduta da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana; ad accendere la lampada che arde sulla tomba del Patrono d’Italia, il sindaco della città capoluogo della Regione invitata, quindi Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. Alle 11.30 i messaggi della Loggia, nel pomeriggio alle 16 la chiusura delle celebrazioni con i vespri pontificalì presieduti da monsignor Guglielmo Giombianco, vescovo di Patti e segretario della Conferenza Episcopale Siciliana, a seguire la processione e la benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco impartita da Monsignor Sorrentino. Come noto le Chiese dell’Isola doneranno mille litri di olio, dalla Regione Sicilia 20.000 euro per il restauro di due opere d’arte.

Foto in evidenza di Andrea Cova

© Riproduzione riservata