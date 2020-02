Ragazzini arrampicati sul tetto del Palazzetto dello sport a Bastia: la foto

Ancora ragazzini arrampicati sul tetto del palazzetto dello sport a Bastia Umbra. Succede – come da foto inviata alla redazione di AssisiNews – nel tardo pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020. “Si tratta di alcuni ragazzini maleducati che si sono arrampicati sulla struttura”, spiega il breve messaggio arrivato alla redazione. I cittadini hanno anche allertato le forze dell’ordine.

E non è la prima volta che ci sono testimonianze di ragazzini arrampicati sul tetto della struttura. Nel 2018 la Polizia era intervenuta dopo che cinque teenager erano stati avvistati sul PalaGiontella da un passante che ha subito allertato gli agenti del commissariato. I poliziotti con tutte le precauzioni del caso hanno fatto scendere i cinque e li hanno accompagnati al commissariato, chiamando i genitori.

All’epoca nessun provvedimento era stato preso per il gruppetto, ma non è un segreto che tra gli adolescenti della zona il PalaGiontella è noto come una delle possibili sedi di parkour, sport urbano, nato in Francia all’inizio degli anni Novanta, che prevede il superamento di ostacoli attraverso salti, corsa, scalate e così via. E più volte i residenti avevano lamentato l’assenza di recinzioni nella zona: “Un posto invitante per chi vuole divertirsi in maniera spericolata, e un’area dove possono accedere tutti, grandi e piccini, perché le misure di sicurezza sono inesistenti”.