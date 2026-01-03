Ruba carte Pokemon e profumi: arrestato 46enne ‘beccato’ dall’addetto alla sicurezza

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un 46enne, cittadino italiano.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti nella zona di Bastia Umbra, a seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il personale addetto alla sicurezza avrebbe notato l’uomo occultare alcuni prodotti di profumeria e confezioni di carte da gioco all’interno degli indumenti, eludendo i sistemi di prevenzione di antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse senza procedere al pagamento, l’uomo è stato fermato all’uscita dall’addetto alla sicurezza.

La refurtiva del valore complessivo di euro 365 è stata recuperata e restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

Al termine degli atti di rito, il 46enne è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

