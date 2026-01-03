Ruba carte Pokemon e profumi: arrestato 46enne ‘beccato’ dall’addetto alla sicurezza

L'accaduto a Bastia, interviene la polizia di Stato

3 Gennaio 2026 Bastia Umbra 116

Ruba carte Pokemon e profumi: arrestato 46enne ‘beccato’ dall’addetto alla sicurezza

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un 46enne, cittadino italiano.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti nella zona di Bastia Umbra, a seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il personale addetto alla sicurezza avrebbe notato l’uomo occultare alcuni prodotti di profumeria e confezioni di carte da gioco all’interno degli indumenti, eludendo i sistemi di prevenzione di antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse senza procedere al pagamento, l’uomo è stato fermato all’uscita dall’addetto alla sicurezza.

La refurtiva del valore complessivo di euro 365 è stata recuperata e restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

Al termine degli atti di rito, il 46enne è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock