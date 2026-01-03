Mucca in superstrada sulla ss75: traffico rallentato, ma finisce con un sorriso (video)

Momenti insoliti oggi alle 16.30 lungo la SS75, in direzione Foligno, all’altezza dell’uscita di Santa Maria degli Angeli nord, dove una mucca ha deciso di invadere la carreggiata trasformando la superstrada in… pascolo temporaneo.

Tra automobilisti sorpresi e rallentamenti inevitabili, la situazione è rimasta sotto controllo. L’animale è stato recuperato in breve tempo e riportato lontano dall’asfalto, senza conseguenze per persone o veicoli.

Emergenza rientrata, traffico tornato regolare e un episodio curioso che ha strappato più di un sorriso a chi era in coda. La mucca, ignara protagonista, sembra aver solo sbagliato strada. Il video è stato riportato da un utente (A.N.) via social, con tanto di simpatica colonna sonora dedicata alla mucca.

