Meteo Assisi 2-4 gennaio 2026, weekend di pioggia

Torna la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 3-4 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.
Buon anno dalla redazione meteo di Assisi News! Ci sembrava doveroso farvi questo augurio nel primo appuntamento dell’anno nuovo con voi.
Come vi scrissi nel precedente appuntamento editoriale, dopo il freddo dell’ultimo giorno del 2025 sarebbe seguita una “fase autunnale” ed eccoci nel cuore di questa fase con tanta pioggia che cadrà tra domani e il giorno di lunedì 5 gennaio.
Segue un netto raffreddamento con alta probabilità di vedere la neve sulla nostra pianura umbra tra il 6 e il 9 gennaio, proprio in occasione del rientro a lavoro, per molti post Epifania.
Per questo episodio di freddo intenso e di neve vi rimando ad una edizione flash dedicata che vi posteremo il giorno 5 gennaio. Intanto un caro saluto a tutti e a prestissimo!
